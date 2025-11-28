Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN
Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным организациям гибко адаптировать ИТ-инфраструктуру под меняющиеся бизнес-задачи.
Открытая версия включает все ключевые компоненты платформы:
– Оркестратор — интеллектуальное ядро системы, отвечающее за управление политиками и централизованными настройками.
– Веб-интерфейс — инструмент для визуального мониторинга и оперативного управления сетевыми компонентами.
– ПО для оконечных точек — агенты для установки на удаленных узлах, обеспечивающие их подключение к единой сети.
Решение открывает новые возможности для кастомизации и развития SD-WAN решений на рынке.
«Наша цель — дать сообществу не просто "готовое блюдо", а полный набор ингредиентов для его приготовления, Когда у вас на руках исходный код, вы получаете полный контроль. Вы можете не только использовать платформу, но и глубоко понимать ее работу, дорабатывать ее , адаптируя под свои процессы и задачи. Мы уверены, что это поможет развитию сетевых технологий в России», – комментирует руководитель продукта Oversdn SD-WAN Василий Миронов.
Исходный код уже доступен в официальном репозитории компании на GitHub.