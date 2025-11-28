Разделы

Российский разработчик «Файвджен» открыл исходный код платформы Oversdn SD-WAN

Компания «Файвджен» открыла исходный код программной платформы Oversdn SD-WAN, предназначенной для построения и управления защищенными геораспределенными сетями. Это решение позволяет коммерческим и государственным организациям гибко адаптировать ИТ-инфраструктуру под меняющиеся бизнес-задачи.

Открытая версия включает все ключевые компоненты платформы:

Оркестраторинтеллектуальное ядро системы, отвечающее за управление политиками и централизованными настройками.

Веб-интерфейс — инструмент для визуального мониторинга и оперативного управления сетевыми компонентами.

– ПО для оконечных точек — агенты для установки на удаленных узлах, обеспечивающие их подключение к единой сети.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

Решение открывает новые возможности для кастомизации и развития SD-WAN решений на рынке.

«Наша цель — дать сообществу не просто "готовое блюдо", а полный набор ингредиентов для его приготовления, Когда у вас на руках исходный код, вы получаете полный контроль. Вы можете не только использовать платформу, но и глубоко понимать ее работу, дорабатывать ее , адаптируя под свои процессы и задачи. Мы уверены, что это поможет развитию сетевых технологий в России», – комментирует руководитель продукта Oversdn SD-WAN Василий Миронов.

Исходный код уже доступен в официальном репозитории компании на GitHub.

