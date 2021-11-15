Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске провайдером #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE одного из первых на российском рынке комплексных сервисов по многоуровневой защите веб-приложений. Облачный сервис «MTS WAF Premium» обеспечивает комплексную защиту от кибератак, включая анализ потенциальных уязвимостей, мониторинг и реагирование на угрозы в круглосуточном режиме, поддержку работы системы. Решение позволит бизнесу и госструктурам избежать ручной настройки и минимум вдвое сэкономить на киберзащите сайтов и мобильных приложений .

Услуга «MTS WAF Premium» предназначена для средних и крупных компаний, бизнес которых связан с работой клиентских веб-приложений. Сервис будет востребован в сфере e-commerce, банками, страховыми организациями, предприятиями ЖКХ и ТЭК, которые взаимодействуют с потребителями через личные кабинеты и сервисы интернет-продаж. Представители госсектора смогут обезопасить интернет-ресурсы, которые используются для предоставления услуг населению. Решение защищает от кражи персональных данных и денежных средств пользователей, нарушения работоспособности и подмены веб-страниц, проникновения в ИТ-инфраструктуру. При этом неважно, где размещаются защищаемые сервисы — на собственных ресурсах клиента, в облаке МТС или на платформах других провайдеров.

Благодаря облачной реализации «MTS WAF Premium» заказчики смогут кратно экономить на комплексной защите интернет-ресурсов по сравнению с использованием собственной инфраструктуры. Компаниям не нужно закупать и обслуживать ИТ-оборудование, на котором разворачивается сервис. Клиенты оптимизируют расходы на администрировании, — специалисты BI.ZONE будут самостоятельно формировать индивидуальные политики защиты, круглосуточно следить за инцидентами и реагировать на них.

Новый сервис построен на основе технологий BI.ZONE и виртуальной инфраструктуры облака МТС. В облаке провайдера развернута отказоустойчивая сеть фильтрации WAF, которая способна ежесекундно обрабатывать сотни тысяч внешних запросов к сайтам клиентов. Если запросы содержат следы кибератаки, то трафик помечается как зловредный и блокируется, не доходя до веб-приложения клиента. Сервис задействует разнообразные механизмы защиты — от сигнатурного и динамического анализа до настраиваемых правил безопасности. Для каждого клиента в облаке #CloudMTS создается основной и резервный фильтрующий узел WAF, что обеспечивает высокую надежность и бесперебойную работу сервиса.

За счет адаптации для работы в публичном облаке решение способно централизованно анализировать одновременно большое число крупных интернет-ресурсов федерального и международного масштабов. Решение доступно в облаке #CloudMTS в формате подписки. Его стоимость зависит от числа защищаемых приложений и объема обрабатываемого входящего трафика в секунду. Например, защита веб-ресурса крупного федерального банка будет стоить от 170 тыс. руб. в месяц, что значительно дешевле аналогичных программных и программно-аппаратных решений и их эксплуатации.

Подробнее о сервисе «MTS WAF Premium»

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- Решение снимает с заказчиков непрофильную нагрузку, связанную с обеспечением защиты цифровых активов, наймом и содержанием специализированного персонала. Услуга избавляет от капитальных затрат на ИБ-активности. Сервис построен на базе собственного решения BI.ZONE WAF, которое входит в реестр отечественного ПО.

- Решение нейтрализует ключевые уязвимости веб-приложений из списка OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project), который регулярно актуализируется международным экспертным сообществом. Все входящие запросы проверяются в соответствии с настроенной политикой защиты.

- Для подключения сервиса достаточно поменять DNS-запись на IP-адрес фильтрующего узла WAF, расположенного в облаке МТС. В результате веб-приложение начинает работать через инфраструктуру «MTS WAF Premium». Решение можно бесплатно протестировать в течении месяца.