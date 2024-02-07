Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Яндекс» увеличил награду для охотников за ошибками в умных устройствах до 1 млн рублей

«Яндекс» расширил программу «Охота за ошибками» для умных устройств, добавив в нее новинки 2023 г. — «Станцию Дуо Макс», «Миди» и «ТВ Станции». Максимальная сумма вознаграждения за найденные уязвимости выросла с 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Это поможет привлечь больше «белых хакеров», чтобы проверить устройства на прочность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В фокусе внимания — поиск ошибок в новых устройствах. Специалисты, которые смогут обойти их защиту и найти критичные уязвимости, получат до миллиона рублей. «Яндекс» также увеличил вознаграждение за найденные уязвимости в других устройствах, например в «Станции Мини» с часами или «Станции Макс». Сумма зависит от критичности ошибки.

В 2023 г. «Яндекс» инвестировал в цифровую безопасность более 6 млрд руб. — это вдвое больше, чем годом ранее. Эти деньги пошли на разработку защищенных систем хранения данных, развитие технологий защиты от DDoS-атак и мошенничества, системы управления доступами и другие важные направления.

Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке?
Цифровизация

***

«Охота за ошибками» — постоянная программа «Яндекса» по поиску уязвимостей. Любой желающий может попробовать найти уязвимость в продуктах компании, сообщить о ней и получить награду. Такой подход позволяет постоянно повышать надежность сервисов и вовремя узнавать о возможных рисках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки

Бюрократия побеждает. Обслуживающие правительство ИТ-шники погрязнут в бумагах и вместо работы будут заполнять отчеты

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

Главная проблема литиевых батарей решена. Созданы аккумуляторы, которые не взрываются и не горят

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще