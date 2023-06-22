Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» в 2,5 раза увеличил годовой фонд программы «Охота за ошибками» — до 100 млн руб.

«Яндекс» увеличит общую сумму выплат в программе «Охота за ошибками» в 2023 г. Компания выделит 100 млн руб. на вознаграждение исследователей, которые ищут уязвимости в ее продуктах и инфраструктуре. Программа помогает постоянно укреплять защиту сервисов и оперативно исправлять найденные ошибки. «Яндекс» продолжит награждать участников, если общие выплаты превысят 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2023 г. «Яндекс» уже выплатил охотникам 35,5 млн руб. — большая часть наград пришлась на январский конкурс с десятикратным повышением выплат за находки в категориях Remote Code Execution и SQL-инъекции. Самые большие награды конкурса — 12 млн, 7,5 млн и 3,7 млн руб. Размер вознаграждения зависит от критичности уязвимости, простоты ее использования и влияния на данные пользователей.

В 2022 г. "Яндекс" решил навсегда повысить вознаграждение за каждую найденную уязвимость в 2 раза — например, теперь за поиск SQL-инъекций максимальная награда составляет не 450, а 900 тыс. руб.

В 2022 г. общий размер выплат составил 39,7 млн руб., самые крупные — 2 млн, 1,2 млн и 1 млн руб. За год в «Охоте за ошибками» поучаствовало 414 исследователей. Они прислали 905 отчетов, из них 288 были уникальными и соответствовали правилам программы. В остальных случаях были указаны уязвимости и ошибки, которые уже выявили другие исследователи или собственная команда безопасности. Награду получили 277 охотников, первыми приславшие уникальные отчеты. Самый активный участник прислал 64 отчета и получил 43 выплаты. Все найденные ошибки были исправлены.

***

«Охота за ошибками» — постоянная программа «Яндекса» по премированию этичных хакеров — тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах ИТ-компаний и сообщает им об этом за награду. В 2012 г. «Яндекс» первым в России запустил подобную программу. В сентябре 2022 г. в честь десятилетия «Охоты за ошибками» компания увеличила выплаты в 10 раз на месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ушедшая из России» Abbyy назначила нового гендиректора — специалиста по грузоперевозкам

Вышел браузер - «убийца» Chrome с мощной защитой от слежки

Россиянам хотят разрешить смотреть пиратские кинотеатры без ограничений. Возможна амнистия

Убыточное микроэлектронное детище «Роснано» лишилось сотрудников и оборудования и сомневается, что выживет

«Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов

Хакеры с помощью ИИ подделали голос ребенка и заявили его матери о похищении. Такие случаи становятся массовыми

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще