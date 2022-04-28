«Яндекс» открыл мобильные пункты диагностики велосипедов для курьеров

Для подготовки к новому велосезону столичные курьеры смогут воспользоваться мобильными пунктами диагностики велосипедов, которые открыли в Москве «Яндекс еда» и «Лавка». В этих пунктах можно проверить свой двухколесный транспорт, убедиться, что он исправен и, если нужно, отремонтировать его — все это бесплатно. В будущем Еда и Лавка могут сделать этот проект по поддержке курьеров постоянным и открыть пункты велоремонта в других городах страны. Приехать на такой питстоп могут доставщики любого сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В Москве уже действуют два пункта с услугами по диагностике и велоремонту для курьеров: один находится около здания ТАСС, другой возле Даниловского рынка. «Яндекс еда» и «Лавка» выбрали эти места, потому что там часто бывают курьеры. Найти пункты поможет приложение «Яндекс про», через которое курьеры-партнеры получают заказы, — оно покажет точное расположение точек на своей карте.

Оба пункта будут работать две недели по четвергам и пятницам: 28 и 29 апреля 2022 г., 5 и 6 мая 2022 г. Воспользоваться их услугами могут курьеры, которые сотрудничают с любыми сервисами — не только «Яндекса»: достаточно быть в курьерской форме или показать в своем телефоне приложение курьера. Механики осмотрят велосипед, порекомендуют, как за ним ухаживать, и, если нужно, проведут несложный ремонт — например, подкачают колесо или подтянут цепь. Если неполадки окажутся более серьезными, на станции подскажут, что именно не так с велосипедом и как это можно исправить.

«Нам важно, чтобы доставка была безопасной и для тех, кто развозит заказы, и для людей на улицах. Мы развиваем культуру ответственного поведения на дорогах — создаем обучающие программы, регулярно напоминаем курьерам о ПДД, а с приходом теплого сезона решили открыть мобильные станции для диагностики и ремонта велосипедов, потому что сейчас многие курьеры пересаживаются на этот транспорт. Таким образом, мы поможем им содержать велосипед в исправном состоянии. Ведь безопасность зависит не только от ответственного вождения, но и от состояния транспорта», — сказал Максим Ивенин, операционный директор «Яндекс еды».

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Российские proxy занимают рынок Техника

«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 38 тыс. заведений в 186 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Беларуси. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.

«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из более чем 400 небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Лавка уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Иркутске нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области, Израиле, Париже и Лондоне. Сервис быстро развивается и увеличивает зону покрытия.