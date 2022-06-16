«Яндекс еда» вводит мониторинг скорости для велокурьеров

«Яндекс еда» начала отслеживать манеру вождения велокурьеров, которые доставляют заказы сервиса. Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживленных зонах, он получит предупреждение от сервиса. Мониторинг поможет партнерам соблюдать скоростной режим, установленный в городе, и сделает выполнение доставок безопаснее. В дальнейшем курьеры смогут получать предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью алгоритмов сервис определяет среднюю скорость велосипедиста во время доставки заказов. Если этот показатель превысит норму — 20 км/ч в жилой зоне, — сервис пришлет доставщику предупреждение в курьерское приложение с просьбой снизить скорость и ссылку на курс ПДД. Если велокурьер будет регулярно нарушать скоростной режим, его вызовут в курьерский центр для дополнительного обучения ПДД.

Мониторинг заработал во всех городах, где есть «Яндекс еда». Скоро отслеживать манеру вождения велокурьеров-партнеров начнет и «Яндекс лавка».

В будущем «Яндекс еда» начнет учитывать особенности маршрутов доставки и предупреждать велокурьеров-партнеров о сложностях, которые могут их ждать на пути. Например, сервис посоветует доставщику быть особенно осторожным, если начнется дождь или пришлет предупреждение перед нерегулируемым железнодорожным переездом.

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 39 тыс. заведений в 186 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Беларуси. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.