Покупатели по всей стране смогут заказать на «Яндекс маркете» доставку товаров из более 3500 продуктовых магазинов

С помощью «Яндекс маркета» жители разных регионов России теперь могут заказать товары в продуктовых магазинах и получить их с доставкой. Для этого сервис начал показывать предложения магазинов-партнеров «Яндекс еды», с которой и запустил такую доставку. В 2021 г. «Маркет» уже протестировал услугу в Казани, а теперь расширил ее действие на более чем 3500 магазинов по всей стране. Это дает преимущества и покупателям, и ритейлерам: для первых ассортимент продуктов на «Маркете» вырос в 1,5 раза, а вторые получили доступ к многомиллионной аудитории сервиса.

«Маркет» помогает заказать товары в продуктовых магазинах во всех городах России, где есть партнеры «Яндекс еды». Среди них — «Азбука вкуса», «Вкусвилл», «Лента», «Магнит», «Верный», «Глобус» и др. Их товары можно посмотреть на главной странице маркетплейса или в разделе «Продукты» на сайте и в приложении.

У разных магазинов аналогичные товары могут стоить по-разному — например, питьевая вода, сыр, печенье. Чтобы помочь покупателю выбрать продукты по оптимальным ценам, Маркет поможет сравнить стоимость похожих товаров в разных магазинах. А еще на сервисе можно сразу посмотреть сроки доставки — у разных ритейлеров они тоже могут различаться.

Заказанные на «Маркете» продукты из магазинов помогают развозить курьеры-партнеры «Яндекс еды». Цена доставки зависит от нескольких факторов — в том числе от стоимости покупки, расстояния между магазином и получателем, загруженности курьеров в конкретном районе. Если потратить на заказ больше определенной суммы, его привезут бесплатно. На первый заказ будет действовать скидка по промокоду.

Запуск по всей стране доставки из продуктовых магазинов — это очередной шаг «Маркета» в развитии онлайн-продаж товаров повседневного спроса. В 2021 г. маркетплейс вместе с «Лавкой» начал доставлять продукты в некоторых регионах страны — на это у сервиса уходит от 10 минут. Теперь «Маркет» объединил в своем приложении несколько видов доставки продуктов, что пригодится покупателям в самых разных ситуациях. Например, можно заказать товары с быстрой доставкой из дарксторов рядом с домом, закупиться впрок или сделать заказ в привычном супермаркете. Вместе с продуктами на «Маркете» можно купить и другие товары, например лекарства, и получить их с экспресс-доставкой за один-два часа.

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«Яндекс» развивает онлайн-торговлю товарами повседневного спроса как единое направление, которое охватывает соответствующие категории товаров на «Маркете», ассортимент «Лавки» и ритейл «Еды». Товарооборот всего этого направления в I квартале 2022 г. достиг 20,5 млрд руб. Для сравнения, за весь 2021 г. этот показатель составил 24 млрд руб. Сейчас на товары повседневного спроса приходится примерно треть всех продаж на сервисах электронной коммерции «Яндекса».

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении Яндекс Go — в разделе «Маркет Express».

«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 39 тыс. заведений в 186 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Беларуси. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.