SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ

23 сентября 2021 г. в Москве компания SberCloud выступит в качестве генерального партнера конференции CNews «Облачные технологии 2021». Лидер продуктового направления AI Cloud Отари Меликишвили расскажет, как облачная платформа машинного обучения SberCloud ML Space открывает бизнесу новые возможности искусственного интеллекта.

ML Space — это платформа для ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд над созданием и развертыванием моделей машинного обучения, которая обладает всем необходимым для реализации любого кейса машинного обучения и искусственного интеллекта.

В ситуации, когда стабильность инвестирования в ИИ со стороны и госорганизаций, и финансового сектора сохраняется и даже показывает восходящий тренд — среднегодовой рост расходов в России на решения в области искусственного интеллекта, по данным IDC, ожидается на уровне 18,5% до 2024 г. — облачная платформа ML Space, единственный в мире сервис c распределенным обучением на 1000+ GPU NVIDIA Tesla V100, становится одним из лучших способов ощутить все преимущества использования машинного обучения в бизнес-процессах.

Эксперт SberCloud, в частности, расскажет, как на практике реализуется инструментарий для поддержки полного цикла разработки моделей, начиная с загрузки и обработки данных, через обучение моделей и до автоматического переноса модели в промышленную эксплуатацию; как развернуть обученную модель буквально в один клик, задав на вход только данные и минимум параметров для обучения. Кроме того, Отари Меликишвили объяснит, как найти задачи, которые можно решать с помощью ИИ, и как подготовить данные перед созданием моделей, а также, каким образом SberCloud делает подобные сервисы более доступными для российских компаний и почему использование технологий машинного обучения «на мощностях» суперкомпьютера «Кристофари» — самый короткий путь для внедрения ИИ в бизнес.