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Сбербанк создал DS-команду из 2,7 тыс. сильнейших специалистов

Формирование сильной DS-команды остается в фокусе внимания Сбербанка — это основополагающий элемент для внедрения искусственного интеллекта. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка заявил что в Сбербанке создана сильнейшая команда, работающая над развитием и внедрением ИИ-технологий. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Формирование сильной DS-команды было и остается в фокусе внимания «Сбера» и является основополагающим элементом для внедрения искусственного интеллекта наряду с созданием инфраструктуры, единого хранилища данных и качественного модельного ландшафта. На сегодняшний день поддержкой модельного ландшафта и разработкой прорывных SOTA-решений занимается С-команда Сбера, которая насчитывает приблизительно 2,7 тыс. специалистов. Это позволило «Сберу» получить финансовый эффект от ИИ около 900 млрд руб. накопительным итогом с 2020 г. — со среднегодовым темпом роста около 50%. Кроме того, «Сбер» инвестировал в развитие прикладной и фундаментальной исследовательской деятельности, создал сильную команду из более чем 300 R&D-специалистов в области искусственного интеллекта. За 2023 г. научными сотрудниками на знаковых конференциях уровня A/A* было представлено 36 научных работ, еще 57 работ было опубликовано в научных журналах категории Q1».

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