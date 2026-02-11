Гигантский производитель ПК сдает ноутбуки в аренду с ежемесячной оплатой. Выкупить их невозможно даже при переплате, за отказ от договора – штраф

HP начала продавать свои игровые ноутбуки по модели подписки. Клиенты берут их в аренду в обмен на ежемесячный взнос, но выкупить их не смогут, даже если общая сумма совершенных платежей сравнялась или превысила нынешнюю розничную цену арендованного ноутбука.

Ноутбук по подписке

Американская компания HP, в феврале 2026 г. избавившаяся от тянувшего ее на дно гендиректора, продолжает ставить эксперименты на пользователях. Как пишет портал TechSpot, она начала предлагать им приобретать игровые ноутбуки по модели подписки.

Суть здесь, на первый взгляд, проста. Покупатель платит HP ежемесячную фиксированную сумму и может пользоваться ноутбуков почти без ограничений – перепродать его не получится.

К моменту выхода материала воспользоваться нововведением могли лишь жители США. Арендовать они могут исключительно ноутбуки линеек Victus и Omen – это игровые решения. Другие линейки мобильных ПК HP, включая EliteBook, Pavilion и ProBook, под действие программы не подпадают.

Арендовать нельзя купить

С учетом того, что инициатором программы является HP, известная своими перманентными попытками показать пользователям, что она главнее их, то и здесь не обошлось без подвоха. Как и в случае с принтерами компании, которые удаленно блокируются при использовании неоригинальных картриджей, здесь тоже есть подводные камни.

Nubelson Fernandes / Unsplash Неигровые ноутбуки HP арендовать пока нельзя

По информации TechSpot, в обмен на фиксированные взносы HP обещает потребителям ежегодный обмен арендованных ноутбуков на более новые модели, но при этом не дает им возможности просто выкупить мобильный ПК. Программа работает в США на протяжении последних нескольких месяцев и больше похожа на лизинг, нежели на рассрочку платежа за телефон.

В программе не предусмотрена возможность передачи ноутбука во владение пользователю, только аренда. Право собственности к нему не переходит, даже если общая сумма платежей соответствует нынешней розничной стоимости ноутбука или превышает ее.

Попытка скрыть очевидное

HP пытается различными способами отвлечь потенциальных участников программы от того, что арендованный ноутбук никогда не станет их собственностью. В первую очередь она напирает на то, что это предложение является следствием быстрого роста цен на игровые ноутбуки, который возник на почве стремительного удорожания SSD и оперативной памяти из-за искусственного интеллекта.

Также HP утверждает, что современные игры и ИИ-запросы – это большая нагрузка на ноутбуки, что приводит к ускоренному их износу. По ее мнению, это должно убедить потребителей, что аренда выгоднее покупки.

В качестве материальных преимуществ программы аренды ноутбука без права выкупа HP предлагает ежегодное обновление мобильного и расширенную техническую поддержку. Также она дает возможность докупать фирменные аксессуары и платить за них помесячно в рамках выбранного тарифного плана аренды. Это может быть, к примеру, беспроводная гарнитура HyperX Cloud Alpha или микрофон HyperX QuadCast 2 S.

Держать связанного клиента на крючке

HP позиционирует новую модель распространения своих ноутбуков как решение проблемы традиционного цикла обновления каждые три-пять лет, из-за которого геймеры часто отстают на одно-два поколения по производительности графических процессоров, технологиям экранов и возможностям процессоров. Предоставляя возможность обновления каждые 12 месяцев, компания обещает аппаратное обеспечение, лучше соответствующее циклам выпуска графических процессоров, требованиям игровых движков и новым локальным задачам искусственного интеллекта.

Условия поддержки и замены по подписке призваны подчеркнуть идею управляемого, всегда актуального устройства, а не разовой покупки. Но на деле все совершенно не так радужно, как пытается преподнести HP.

Самое главное – новая программа предусматривает систему штрафов. Если подписчик хочет расторгнуть договор досрочно, то HP предоставит ему возможность отмены подписки в течение первых 30 дней с момента оформления договора. Более того, отправка ноутбука в HP будет за счет компании, что фактически является пробным периодом.

Но если клиент захочет расторгнуть договор через 31 день после заключения или позднее, то тут его будут ждать гигантские поборы. К примеру, расторжение контракта на ноутбук Victus 15 на втором месяце аренды повлечет за собой штраф в размере $550 (42,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 февраля 2025 г.). Ноутбук при этом все равно необходимо вернуть.

Расторжение контракта на модель Omen Max 16 на втором месяце обернется штрафом в размере $1430 (110,4 тыс. руб.), правда, в этом случае ноутбук все же можно будет оставить себе.

Эти штрафы отменяются лишь после 12 месяца аренды. Начиная с 13 месяца расторжение договора бесплатно, что побуждает пользователей оставаться в программе как минимум год.

Выгода все же есть. Или нет

Самый доступный ноутбук в рамках программы аренды HP – это 15-дюймовый Victu с процессором AMD Ryzen 7 8845HS, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 1 ТБ, Стоимость подписки составляет $50 (3860 руб.) в месяц. По данным TechSpot, в некоторых магазинах такой ноутбук сейчас продается примерно за $950 (73,4 тыс. руб.), с учетом различных скидок и акций. Это означает, что 19 месяцев подписки равны розничной цене ноутбука вместе со скидками, а 25 месяцев – цене без скидок. С учетом того, что HP предлагает менять ноутбуки раз в год, некоторым покупателям такое предложение покажется выгодным.

Но важно учитывать то, что любая техника, к которой прикасаются на ежедневной основе, всегда получает следы эксплуатации. Повлияют ли они на процесс возврата ноутбука HP спустя год аренды, пока неизвестно – программа идет всего несколько месяцев.