HP свернет производство в Китае до конца года. В чем причина

Американские ИТ-компании начали масштабно сворачивать свое производство в Китае. HP почти полностью перенесет его за пределы страны в считанные месяцы. Всему виной новый виток торговой войны – Трамп ввел новые пошлины для товаров из КНР.

Побег из Китая

Американская компания HP, известная своими блокирующимися принтерами и антироссийскими санкциями, приняла решение о почти полном отказе от производства своей техники на территории Китая. Она собирается сбежать из этой страны к концу 2025 финансового года и забрать с собой 90% своего местного производства, пишет TechSpot, не уточняя, что именно HP заберет с собой. Вероятно, речь об объемах производства, а не о производственных линиях.

Решение было принято в ответ на продолжающуюся торговую напряженность, в частности, на новый 10-процентный тариф на китайский импорт. В данном случае речь о торговой войне между США и Китаем, которую в 2018 г. развязал нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в рамках своего первого срока на посту главы государства. Сейчас отношения между этими странами вновь накаляет Трамп, вводя новые пошлины на ввозимые из КНР товары. Это бьет в первую очередь по электронике – CNews писал, что в феврале 2025 г. крупные производители ПК начали по максимуму заполнять свои склады в США в преддверии ввода новых пошлин и вызванного ими роста цен.

Jimmy Syachoke / Unsplash Вполне возможно, HP подаст пример многим другим производителям ПК и прочей техники

Указ о 10-процентных пошлинах был подписан 4 февраля 2025 г. Китай ввел ответные тарифы на 80 наименований – преимущественно на автомобили и энергоносители.

Резкая перемена

Как пишет TechSpot, перенос 90% производства за пределы границ КНР – это лишь часть гораздо более всеобъемлющей стратегии HP по повышению устойчивости своей цепочки поставок и адаптации к меняющимся рыночным условиям. «Мы проделали большую работу, чтобы сделать нашу сеть поставок более устойчивой», – заявил генеральный директор HP Энрике Лорес (Enrique Lores).

По всей видимости, это важный поворот для компании. В 2024 г. Эрнест Николас (Ernest Nicolas), директор по логистике HP, утверждал, что ее китайские операции являются одним из важнейших производственных, инженерных и инновационных центров HP. «Развитая инфраструктура и кадровый резерв производственных кадров позволяют нам поддерживать стандарт производства, к которому стремится наша глобальная сеть», – говорил он тогда.

Теперь же HP отказывается от всего этого почти полностью.

Запас должен быть всегда

Помимо перемещения производства, HP увеличила свои складские запасы в качестве буфера против возможных повышений тарифов. Компания сообщает, что ее запасы достигли $8,4 млрд в конце IV квартала 2024 г. по сравнению с $7,7 млрд в III квартале 2024 г. По словам финансового директора HP Карен Паркхилл (Karen Parkhill), это увеличение запасов является частью «стратегии смягчения тарифов» HP (tariff mitigation strategy).

В 2025 г. HP продолжила накаливать запасы. По подсчетам TechSpot, этот процесс не прекращается более 70 дней.

Кто-то окажется крайним

Нынешняя стратегия HP по независимости от Китая и защите от роста цен имеет и негативную сторону. Она подразумевает, помимо прочего, еще и массовые увольнения.

TechSpot пишет, что в обозримом будущем HP намерена отправить на поиски новой работы около 2000 человек. Пока нет ясности, в каких именно странах пройдут сокращения, но известно, что HP стремится за счет них сократить свои операционные расходы, чтобы сбалансировать траты в условиях тарифной неопределенности.

Одна беда на всех

Резкое изменение отношения HP к производству продукции в Китае и его перенос в другие страны отражает опасения всей ПК-отрасли относительно влияния тарифов США на рынок компьютеров. С традиционно низкой нормой прибыли производители ПК имеют ограниченные возможности для нивелирования дополнительных расходов, к которым могут привести пошлины, пишет TechSpot.

Тем не менее, аналитики пока что склонны ожидать не сокращения и даже не стагнации мирового рынка ПК в 2025 г., а, напротив, его ускоренного роста. Они связывают это с приближающимся сроком окончания поддержки ОС Windows 10 – она прекратится 14 октября 2025 г.

Это, вероятно, повлечет за собой стремление пользователе купить новый ПК или ноутбук, поскольку единственная альтернатива Windows 10 из числа операционных систем Microsoft – это Windows 11. Она широко известна своими завышенными системными требованиями.

Кроме того, производители продолжат выпускать ПК с поддержкой ИИ и современными процессорами, что тоже может увеличить спрос.

Последние рыночные данные исследовательской компании Canalys указывают на положительную тенденцию: поставки ПК растут пятый квартал подряд. В IV квартале 2024 г. OEM-производители поставили 67,9 млн настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций – это 5-процентный рост год к году.