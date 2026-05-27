Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые

Пользователи стали жаловаться, что после обновления прошивки их принтеры HP перестают печатать. Не помогает даже сброс к заводским настройкам и прямое подключение по USB. Это касается только старых моделей.

Купи принтер, сделай HP богаче

Старые модели принтеров HP могут в любой момент перестать работать после обновления прошивки. Как пишет The Register, это случилось с несколькими владельцами струйных принтеров OfficeJet 4650, которые дебютировали почти 10 лет назад, в августе 2015 г.

Один из пользователей, проживающий в Квебеке (Канада), утверждает, что HP удаленно вывела из строя его OfficeJet 4650, который он купил пять лет назад, после обновления прошивки. Более того, после этого в течение нескольких недель служба поддержки HP никак не могла решить его проблему.

Пользователь утверждает, что его принтер перестал работать прямо во время печати. Он в фоновом режиме скачал и установил новую прошивку, после чего начал перманентно выдавать ошибку подключения.

Братья по несчастью

В интернете есть несколько форумов, где обсуждается возникшая проблема. В частности, на Reddit есть отдельная тема, посвященная именно сбоям в работе OfficeJet 4650.

HP HP может сломать принтер в любой момент

Один из пользователей написал, что столкнулся с аналогичной проблемой. Принтер обновил системное ПО, после чего моментально перестал подключаться к любому устройству по беспроводному соединению ни Wi-Fi, ни Bluetooth ни работали.

Классический метод подключения по USB-кабелю тоже ничем не помог – компьютер не мог отправить документ на печать. Сброс принтера до заводских параметров тоже не принес желаемого результата – OfficeJet 4650 так и не заработал. Его владельцу пришлось потратить время на прогулку до ближайшей библиотеки и распечатать нужные документы там.

Поддержи себя сам

Техническая поддержка HP в случае с пользователем из Квебека совершенно не торопилась решить его проблему. Как пишет The Register, он потратил недели на общение с ней, в течение которых несколько писал из звонил в поддержку.

За это время произошло много странного. В частности, поддержка HP без объяснения причин закрывала его обращения, а некоторые специалисты обещали, что ему перезвонят более опытные эксперты, но ни один звонок так и не поступил. Отдельно отмечается, что некоторые работники HP пытались свалить всю вину на пользователя и убедить его, что проблема на его стороне и связана непосредственно с подключением принтера.

По словам пользователя, лишь после нескольких недель такого общения специалисты HP признали, что проблема кроется в работе серверов HP. Более того, они проговорились, что внутри компании о ней уже известно, и что всему виной «возраст» принтера.

В одном из писем службы поддержки, с которым ознакомилось издание The Register, говорится, что «проблема совместимости с более новыми устройствами и протоколами подключения» (compatibility with newer devices and connection protocols) возникла из-за возраста принтера, а также упоминаются проблемы с «облачными сервисами, связанными с нашими веб-сервисами» (cloud services linked to our web services).

Все подтверждается

The Register также приводит текст внутреннего письма HP, которое, по-видимому, не должно было попасть в общий доступ. В нем говорится: «Агент (техподдержки – прим. CNews) подтвердил, что принтер старый и, вероятно, исчерпал свой ресурс. Клиенту сообщили, что в случае сохранения проблемы может потребоваться замена принтера на более современный».

Иными словами, это можно считать доказательством того, что обновление ПО на старых моделях принтеров HP действительно выводит их из строя из-за возраста. А решить проблему можно, лишь заплатив HP за новый принтер.

По словам пользователя из Квебека, в техподдержке HP ему сообщили, что проблема затрагивает несколько старых моделей принтеров. Их названия он не привел.

К моменту выхода материала HP так и не решила проблему – старые принтеры по-прежнему не могут работать после установки свежей прошивки, хотя технически находятся в исправном состоянии.

Пользователь принял решение наказать HP при помощи властей. По его словам, он подал жалобы как в Канадское бюро по вопросам конкуренции, так и в Управление по защите прав потребителей Квебека.

Репутация сродни стеклу

Владельцы принтеров HP годами страдают от стремления компании заработать на них как можно больше денег. Один из ярчайших примеров – это удаленная блокировка струйных и лазерных принтеров в отместку за использование неоригинальных картриджей, а также систем бесперебойной подачи чернил.

Практику блокировки ввел бывший гендиректор HP Энрике Лорес (Enrique Lores), который возглавил компанию в 2019 г. и ушел из нее лишь спустя семь лет, в феврале 2026 г. Лорес прямым текстом заявлял, что HP рассматривает потребителей исключительно как источник денег, и если те не платят ей, то есть не покупают ее чернила и тонер, то они ей не особо нужны.

С первыми масштабными последствиями своих поступков компания столкнулась еще в начале 2024 г. Как сообщал CNews, к тому моменту произошел масштабный обвал продаж принтеров HP и падение ее доходов – пользователи устали терпеть и начали переходить на устройства конкурирующих брендов. Однако по прошествии с того момента почти двух с половиной лет от практики удаленной блокировки своих принтеров HP так и не отказалась, несмотря на то, что в начале 2026 г. внимание на нее обратила очень влиятельная мировая организация – Международный совет по технологиям обработки изображений.