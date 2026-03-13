На обнаглевшую HP спустя годы нашлась управа. Ее приструнят и заставят забыть о блокировках принтеров

В обозримой перспективе HP может прекратить массовые блокировки принтеров за использование неоригинальных картриджей. Против этой практики выступила влиятельная организация – Международный совет по технологиям обработки изображений. Такие блокировки идут вразрез с требованиями очень важного для производителей электроники реестра.

К ответу, HP

У компании HP, одного из крупнейших в мире производителей оргтехники, появился весомый стимул прекратить блокировку своих принтеров за то, что пользователи устанавливают в них неоригинальные (совместимые) картриджи. Как пишет портал Ars Technica, на эту практику, которую HP ввела много лет назад, обратила внимание крупная отраслевая организация.

Против HP в этом плане выступили члены Международного совета по технологиям обработки изображений (International Imaging Technology Council, Int'l ITC). Они открыто выступили с обвинением в адрес техногиганта в выпуске обновлений прошивки, которая выводит из строя струйные и лазерные принтеры, если обнаруживает неоригинальные расходники.

Члены Int'l ITC выразили обеспокоенность по поводу этой практики. Они указали, что такое поведение HP недопустимо – эта практика, по их словам, прямо запрещена для устройств, зарегистрированных в реестре Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) 2.0 Генерального совета по электронике (General Electronics Council, GEC).

Что творит HP

HP годами блокирует свои принтеры по всему миру, и этого можно избежать тремя способами. Первый – это переплата за оригинальные картриджи с чернилами и тонером, второй – отключение обновлений прошивки. Третий и самый надежный – просто не пускать принтер в интернет, чтобы он не мог скачать апдейт своего ПО.

HP дала сама себе право блокировать принтеры, которые люди покупают за свои деньги, а не получают в подарок

Практику блокировки ввел бывший гендиректор HP Энрике Лорес (Enrique Lores), который возглавил компанию в 2019 г. и ушел из нее лишь спустя семь лет, в феврале 2026 г. Лорес прямым текстом заявлял, что HP рассматривает потребителей исключительно как источник денег, и если те не платят ей, то есть не покупают ее чернила и тонер, то они ей не особо нужны.

Такое отношение HP к пользователям уничтожило ее репутацию на Западе. За последние годы компания многократно сталкивалась с падением доходов, но от блокировок принтеров так и не отказалась.

Опционально можно просто перейти на принтеры другого бренда, но это может не сработать. Как сообщал CNews, HP подала плохой пример своим конкурентам, и те тоже стали блокировать свои устройства в отместку за использование совместимых расходников.

Новый противник HP

Совет Int'l ITC – это некоммерческая торговая группа, которая, по ее словам, представляет североамериканских «производителей картриджей для тонеров и струйных принтеров, поставщиков компонентов и коллекционеров картриджей» (toner and inkjet cartridge re-manufacturers, component suppliers, and cartridge collectors). Реестр EPEAT 2.0 был запущен в декабре 2025 г., а его первая версия работала с 2006 г.

Согласно веб-сайту Генерального совета по электронике, критерии EPEAT 2.0 «разработаны для выявления более экологичных продуктов, производимых компаниями, заботящимися об устойчивом развитии и имеющими ответственно управляемые цепочки поставок».

Обновленные критерии охватывают «смягчение последствий изменения климата, устойчивое использование ресурсов (цикличность), вызывающие опасения химические вещества и ответственные цепочки поставок» на протяжении всего жизненного цикла продуктов из пяти категорий: оборудование для обработки изображений (например, принтеры), компьютеры и дисплеи, телефоны, серверы и телевизоры.

HP придется непросто

Критерии GEC для регистрации в реестре EPEAT 2.0 включают более экологичный и безопасный для пользователя подход к использованию чернил и тонера сторонних производителей. В них говорится: «Производитель должен гарантировать, что зарегистрированные продукты не препятствуют использованию восстановленных картриджей, как собственного производства, так и сторонних производителей, путем внедрения одного или нескольких из трех вариантов».

Также требования нового реестра предписывают производителям воздерживаться от «выпуска обновлений прошивки, которые преднамеренно отключают восстановленные картриджи, использующие на момент обновления прошивки электронные схемы сторонних производителей для работы с текущей версией прошивки производителя зарегистрированного продукта».

Вместе с этим реестр требует от производителей принтеров предоставления «одобренного производителем решения, использующего неизмененную оригинальную электронную схему производителя, которое гарантирует, что зарегистрированные продукты позволяют бесперебойно использовать восстановленные картриджи» и не препятствуют работе ключевых функций.

Все только начинается

К моменту выхода материала реестр EPEAT 2.0 проработал всего два месяца, и в нем было зарегистрировано немногим более 160 устройств. При этом среди них пока нет ни одного принтера – по-видимому, их производители пока не выполнили перечисленные требования.

Для сравнения, за 20 лет существования реестра EPEAT 1.0 в него было внесено около 38,3 тыс. устройств., и принтеры, включая произведенные HP, в нем есть. Очевидно, требования старого реестра к ним не настолько жесткие.

Между тем, эксперты Int'l ITC очень сомневаются, что HP когда-либо станет следовать критериям EPEAT 2.0. В качестве одного из аргументов они приводят тот факт, что компания продолжает выпускать новое ПО для своих принтеров с функцией блокировки. Например, 29 января 2026 г. вышла прошивка 2602A/B для 11 моделей принтеров HP, в которой эта опция присутствует.

Как пишет Ars Technica, HP продолжила выпускать такие прошивки даже после ухода Энрике Лореса с поста гендиректора и после запуска реестра EPEAT 2.0. В феврале 2026 г. обновление ПО с функцией удаленной блокировки вышло для принтера OfficeJet Pro 7720.

Грядет битва

Int'l ITC открыто критикует HP за блокировки принтеров. «Поведение HP является показателем более масштабной тенденции, – говорится в заявлении организации. – HP позиционирует себя как лидера в области устойчивого развития, циклических бизнес-моделей и ответственного проектирования продукции, но вместо того, чтобы активно приводить свою продукцию и методы работы в соответствие с высочайшими экологическими стандартами, такими как EPEAT 2.0, HP ставит прибыль на первое место и ждет, пока внешний контроль или угроза несоблюдения требований не заставят ее измениться».

Int'l ITC также пытается добиться исключения техники HP из реестра EPEAT 1.0. В 2023 г. организация направила письмо в Генеральный совет по электронике с просьбой исключить как удалить 101 принтер HP из него – большинство именно из-за функции удаленной блокировки.

Генеральный совет отклонил этот запрос. Вероятнее всего, причиной тому стало отсутствие в требованиях к реестру упоминания восстановленных и совместимых расходников к принтерам.