HP выпустила некачественные обновления BIOS для премиальных ноутбуков. Они теперь бесконечно перезагружаются, зависают и шумят

HP подкинула проблем

Владельцы ноутбуков HP, относящихся к премиальным линейкам EliteBook и ZBook, столкнулись с рядом проблем, вероятно, вызванных обновлением микропрограммы базовой системы ввода/вывода BIOS, пишет The Register.



За последние несколько месяцев на форуме поддержки HP и Reddit появилось множество жалоб пользователей на некорректную работу принадлежащих им устройств. Пользователей беспокоят случаи зависания машины, возникновение BSoD и других сбоев.

Владельцы девайсов связывают начало проблем с установкой недавнего «критического» обновления BIOS. HP распространила его через «Центр обновления Windows» (Windows Update), оно было применено автоматически и без подтверждения со стороны пользователя.

Зависания, BSoD и прочие «прелести»

Так, некоторые модели дорогостоящих (цена может превышать $5 тыс.) ноутбуков HP зависают в процессе запуска в момент появления на экране логотипа HP или анимированного кругового индикатора загрузки. В итоге анимация замирает, а устройство перестает делать какие-либо подвижки в сторону доведения процедуры до завершения. В отдельных случаях повторная попытка загрузки оказывается успешной.

Chris Alupului / unsplash.com Неудачное обновление BIOS подпортило опыт владельцам дорогих ноутбуков HP

Эксперты предполагают, что подобное поведение ПК HP может быть обусловлено чрезмерно продолжительным периодом инициализации аудиоподсистемы во время самотестирования (POST) при включении питания.

Также отдельные экземпляры компьютеров HP страдают от ежедневных сбоев, выражающихся в появлении «синего экрана смерти» (BSoD), при этом пользователи всякий раз наблюдают различные коды ошибки, приведшей к нему. Это преимущественно касается моделей со 128 ГБ памяти.

Включение функции AiMT (технология мониторинга и администрирования корпоративных устройств) в настройках BIOS приводит к полному выходу системы из строя. К счастью, это поправимо: специалисты рекомендуют нажать кнопку включения питания и удерживать ее на протяжении 20 секунд до включения индикатора Caps Lock на клавиатуре. После этого появляется возможность стандартным методом (нажатие F10 в определенный момент) войти в настройки BIOS и отключить AiMT.

Менее критичные, но все равно неприятные особенности работы с портативными рабочими станциями HP включают странную работу системы охлаждения устройства и проблемы совместимости с периферией сторонних производителей.

Пользователи упоминают внезапную раскрутку вентиляторов системы охлаждения на максимальную мощность, затем резкую их остановку и, наконец, переход в режим простоя. Пользователи в такие моменты слышат хорошо различимые щелчки в моторах кулеров. Такое поведение, вероятно, ведет к ускоренному износу механических компонентов системы охлаждения ноутбука.

Что касается периферии, отмечаются сложности использования зарядных устройств и док-станций, выпущенных сторонними производителями. «Зарядники» могут неожиданно прекращать подачу питания, а док-станции – просто отключаться в произвольные моменты времени.

Виновато «кривое» обновление BIOS

Причиной наблюдаемых симптомов, по всей видимости, является установка обновленной прошивки BIOS. В случае с HP ZBook Ultra G1a проблемы проявляют себя в прошивках версий 01.04.03 и 01.04.05. EliteBook X G1a демонстрирует нестабильную работу при использовании BIOS 01.03.11 и 01.05.00.

Решением проблемы может стать отказ от установки обновления или прерывание уже стартовавшей процедуры. Кроме того, как отмечает The Register, в настройках BIOS упомянутых ранее машин предусмотрена возможность активации запрета на обновление микропрограммы по инициативе операционной системы.

В то же время откат уже примененного патча и возврат к стабильной версии BIOS может быть проблематичным. Некоторые пользователи утверждают, что им удалось добиться отката BIOS по сети (Network BIOS Downgrade), однако для этого понадобился фирменный адаптер HP USB-C – Ethernet.

Представитель HP в разговоре с The Register заявил, что компания осведомлена о проблемах сравнительно недавно выпущенных обновлений прошивок и пытается установить их источник. Вендор порекомендовал пользователям, столкнувшимся с неисправностями, подобными описанным выше, обратиться в службу поддержки HP.

Повторение ошибок прошлого

HP уже доводилось портить жизнь своим клиентам обновлениями низкого качества. Ранее CNews сообщил, что в мае 2024 г. очередное обновление прошивки BIOS для ноутбуков серии ProBook на практике оказалась способно превратить устройство в бесполезный шумящий вентиляторами «кирпич».

Как и в этот раз, производитель продвигал неудачный апдейт через службу Windows Update, фирменное приложение HP Support и официальный сайт. Пострадавшие от него пользователи утверждали, что обновление, выводящее портативные компьютеры из строя, установилось автоматически.