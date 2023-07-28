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МТС обеспечила мобильным интернетом быркинские писаницы в Забайкалье

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема сообщает о запуске голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в районе села Бырка. В окрестностях села расположены древнейшие наскальные рисунки (писаницы) эпохи палеолита, одни из трех известных в Азии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной интернет стал доступен на всей территории села Бырка Приаргунского района и прилегающих землях, где открыта галерея рисунков древнего человека на скальной поверхности – петроглифы. Первобытные художники изобразили сцены охоты и быта, а также животных – стадо бегущих бизонов, оленей, кабанов и шерстистого носорога, вымершего в Забайкалье более 12 тыс. лет назад.

Мобильный интернет МТС также стал доступен жителям села Погадаево Приаргунского района. Теперь они могут пользоваться любимыми приложениями, созваниваться через мессенджеры, смотреть видео в соцсетях, слушать музыку онлайн или читать книги в электронной библиотеке.

«Голосовая связь и мобильный интернет крайне важны для проведения археологических, краеведческих исследований, изучения событий средневековья. Историки и краеведы могут пользоваться навигаторами для планирования работы, оцифровывать и загружать находки в сетевые хранилища и вести дискуссии с коллегами онлайн. Также связь необходима сельчанам для доступа к привычным цифровым сервисам и государственным услугам. Мы продолжаем подключать удаленные села Забайкалья к экосистеме МТС и модернизировать телеком-оборудование, чтобы жители и гости края всегда оставались на связи с близкими и друзьями. Так совсем недавно на связь вышли села Унда, Жидка, Узон, Хара-Шибирь, Байгул и Ареда», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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