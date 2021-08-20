В России стартуют продажи смартфонов Huawei nova 8. Цена

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о начале продаж в России смартфона Huawei nova 8, оснащённого OLED-экраном с диагональю 6,57 дюйма, четырьмя фотокамерами, включая основную 64-мегапиксельную, сверхширокоформатную и макрокамеру, батареей с поддержкой технологии быстрой зарядки, целым набором функций для повышения продуктивности и широким набором функций для комфортного пользовательского опыта. Также на российском рынке в 2021 году планируется запуск ещё нескольких моделей линейки Huawei nova.

Huawei nova 8 получил OLED-экран с закруглёнными краями и каплевидным вырезом под камеру. Разрешение экрана 2340×1080 пикселей и частота обновления кадров до 90 Гц обеспечивают хорошую детализацию изображения и плавное воспроизведение динамичных сцен и анимации, а сенсорная панель с частотой дискретизации 240 Гц гарантирует мгновенную реакцию на касания и жесты. Экран способен воспроизводить 1,07 миллиарда оттенков и имеет плотность пикселей 392 ppi, что обеспечивает реалистичное изображение.

Фотокамера Nebular Camera System, состоящая из четырёх модулей, основной из которых, с разрешением 64 МП, поддерживает технологию группировки пикселей 4-в-1, которая при необходимости повышает чувствительность матрицы в четыре раза без увеличения уровня шума. Это позволяет снимать при недостаточном освещении и в сумерках, получая яркие и чёткие снимки. Помимо основной есть сверхширокоугольная камера на 8 МП с углом зрения 120°, камера для макросъёмки с расстояния от 4 см и камера для эффекта боке.

В каплевидном вырезе экрана расположена 32-МП камера для селфи, имеющая режим ночной съёмки Super Night Selfie 2.0, который автоматически оптимизирует качество кожи на портретных снимках, усиливает детализацию фона, удаляет лишние блики.

Huawei nova 8 справляется с широким спектром задач: от серфинга по социальным сетям до просмотра видео в высоком разрешении и динамичных видеоигр. Для эффективного отведения тепла при работе с ресурсоёмкими задачами имеется инновационная система охлаждения на основе графена. Активность в течение всего дня поддерживает батарея ёмкостью 3800 мА×ч, а технология быстрой зарядки с мощностью 66 Вт позволяет пополнить заряд от 0 до 60% всего за 15 минут. Полная зарядка смартфона занимает 35 минут.

Huawei nova 8 работает на базе обновлённого фирменного интерфейса EMUI 12 и поддерживает режим «Мультискрин», позволяющий одним касанием подключаться к ноутбукам Huawei, создавая рабочий инструмент, объединяющий сильные стороны ПК и мобильного устройства. В этом режиме пользователь может перемещать файлы между смартфоном и ПК, использовать клавиатуру и мышь для работы с мобильными приложениями и многое другое. Для любителей работать одновременно с несколькими задачами есть многооконный режим с возможностью масштабирования окон.

Новый смартфон Huawei nova 8 оснащён 7-нанометровым процессором Kirin 820E и 6-ядерным видеоускорителем Mali-G57, который демонстрирует значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью на самых разнообразных задачах, от обработки 3D и 2D графики до машинного обучения, а кроме того потребляет на 30% меньше энергии.

Смартфон Huawei nova 8 появится в продаже в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании с 20 августа и будет доступен в конфигурации 8 ГБ с ОЗУ и встроенным накопителем на 128 ГБ. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 39 999 рублей.