«Deckhouse Академия» запускает первый обзорный видеокурс по безопасному управлению секретами

«Deckhouse Академия» анонсировала запуск первого обзорного технического видеокурса по продукту Deckhouse Stronghold — решению для централизованного управления жизненным циклом секретов. Программа охватывает ключевые аспекты продукта: от базовой настройки и подготовки к работе до специфики доставки секретов в приложения, управления SSH-ключами и сертификатами. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Курс «Установка и обзор Deckhouse Stronghold» разработан на основе типовых практических задач, с которыми сталкиваются инженеры и руководители ИТ-подразделений при работе с секретами в корпоративной инфраструктуре. В нем освещаются критически важные аспекты безопасности: защита паролей, ключей API, сертификатов и других конфиденциальных данных от утечек, а также обеспечение безопасной доставки секретов в приложения, функционирующие в инфраструктуре компании. Материалы подготовлены инженерами, непосредственно связанными с разработкой продукта и обладающими опытом его внедрения в различных архитектурах.

В будущем планируется выпуск расширенного курса с углубленной практикой, где участники смогут закрепить знания на реальных кейсах и разобрать тонкости работы с Deckhouse Stronghold в сложных сценариях.

Deckhouse Stronghold, входящий в экосистему Deckhouse, может использоваться в любых окружениях, облаках и закрытых контурах с повышенными требованиями к безопасности. Решение полностью совместимо с API HashiCorp Vault, имеет интерфейс на русском языке и работает на российских операционных системах.

Новый курс стал седьмым в линейке бесплатных образовательных модулей, выпускаемых «Deckhouse Академией» на ежемесячной основе. Ранее были опубликованы материалы по обзору технических возможностей платформы, установке DKP в различных окружениях, управлению узлами кластера, установке Deckhouse Virtualization Platform и другим аспектам работы с продуктами экосистемы Deckhouse.