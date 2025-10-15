Разделы

Саттаров Виталий


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Новым главой «Аренадата» станет создатель купленной ей ИТ-компании 1
29.09.2025 «Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ 1
15.09.2017 Для блокировки запрещенных сайтов будут использовать ПО выходцев из «Рамблера» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Саттаров Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - UBIC Technologies - Убик 6 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 954 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 379 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2903 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1040 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3034 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25371 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16901 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 643 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Воронин Алексей 17 1
Козлюк Артем 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5961 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 612 1
