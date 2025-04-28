«Крок» запускает набор на летнюю ИТ-школу

Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» объявила о старте регистрации на ежегодную Летнюю ИТ-школу для студентов и школьников. За две недели участники пройдут обучение по одному из семи треков вместе с лучшими экспертами компании. По статистике, более 50% участников школы становятся стажерами в «Крок». Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Каждый трек включает двухнедельный интенсив по одному из ключевых ИТ-направлений: менеджмент и продажи, кибербезопасность, телекоммуникации, аналитика, инженерные и мультимедийные системы, ИТ-инфраструктура. Отдельный трек Junior создан для старшеклассников и студентов первого курса, на нем эксперты объясняют связь бизнеса и инфраструктуры.

Организаторы отмечают, что каждый из треков помогает участникам развить профессиональные навыки, попробовать себя в роли сотрудника крупной компании, а также оформить обучение как прохождение практики. Участникам, которые отлично проявят себя на программе, предложат оффер на позицию стажера «Крок».

Для подачи заявки на участие в летней ИТ-школе необходимо перейти на сайт «Крок», выбрать интересующий трек, пройти регистрацию и отбор на программу. Участие бесплатное. Все занятия пройдут в московском офисе «Крок» по адресу Волочаевская 5к1 с 10:00 до 18:00.