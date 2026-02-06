Разделы

«Крок»: генеративный ИИ начнет приносить реальный экономический эффект к концу десятилетия

«Крок» представил результаты исследования 26 ключевых технологий, которые в ближайшие пять лет станут основой для трансформации отечественного бизнеса. Анализ показал, что на российском рынке уже сформировался зрелый технологический слой: облачные вычисления, кибербезопасность и микросервисные архитектуры. На их фоне появляются новые волны инноваций: от ИИ-агентов до 6G и роботов. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

При оценке технологий эксперты «Крок» использовали методологию Hype Cycle от Gartner. Это модель, которая показывает жизненный цикл технологий: от зарождения до массового внедрения. Она позволяет увидеть в какой стадии находится каждая технология, и когда она даст реальный эффект для бизнеса. Анализ проведен на основе интервью с руководителями крупного бизнеса, полуторагодового мониторинга событий, открытых источников и закрытого обмена инсайтами между аналитическими агентствами на ИТ-рынке.

«Задача нашего исследования — создать для бизнеса “дорожную карту” внедрения, отделив краткосрочные тренды от долгосрочных. Это позволит компаниям сконцентрировать ресурсы на технологиях, способных дать реальную отдачу в ближайшие 2-5 лет и использовать их для повышения экономической эффективности и устойчивости. Ближе всего к практическому применению находятся ИИ-агенты: эта технология стремительно развивается, в первую очередь ассистенты показывают отличное повышение эффективности в продажах и маркетинге, работе с клиентскими обращениями и данными организации», – сказал Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок».

Согласно исследованию, в России на «плато продуктивности» (технологии, которые уже применяются массово и приносят реальную пользу) вышли облачные вычисления, кибербезопасность и микросервисные архитектуры. Отечественный рынок движется к гибридным облакам, объединяющим публичные и частные среды, а также к мультиоблачным стратегиям, снижающим зависимость от одного провайдера. В части кибербезопасности эксперты ожидают до 2030 г. распространение подходов

Zero Trust, автоматизацию реагирования на инциденты и рост важности защиты облачных сред и цепочек поставок. А в области микросервисной архитектуры — автоматизацию процессов CI/CD и рост популярности сервис-меш решений (Service Mesh), которые упрощают управление распределенными приложениями. В каждом из направлений аналитики предсказывают широкое внедрение ИИ и тесную интеграцию с облачными платформами.

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов
Такие же направления, как Big Data, IoT, edge-вычисления и роботизация процессов, постепенно становятся стандартом с ожидаемым выходом на плато продуктивности уже в ближайшие несколько лет. Предприятия увидели реальную эффективность этих технологий и активно внедряют их для мониторинга, автоматизации и оптимизации процессов. Пилотные проекты постепенно трансформируются в крупные отраслевые решения.

Генеративный ИИ, метавселенные и VR/AR начнут приносить реальный экономический эффект в конце десятилетия, уверены в «Крок». Сейчас после огромного ажиотажа компании столкнулись с ограничениями технологий, высокой стоимостью и нехваткой качественного контента. Однако эти решения в будущем найдут применения в обучении, удаленной работе и производстве.

В фазу «Инновационный триггер» (технологии, которые бизнес уже тестирует, но не применяет широко) вошли коммуникационная инфраструктура 6G, ИИ-агенты и графовые нейросети для антифрода. Сейчас эти технологии только завоевывают доверие бизнеса, а их широкое коммерческое применение в России ожидается не ранее 2028 г.

