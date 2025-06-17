«Крок» стала партнером издательства «Бомбора»

Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» заключила соглашение о партнерстве с нон-фикшн издательством «Бомбора», входящим в издательский холдинг «Эксмо». Компании планируют совместно развивать профессиональную литературу в рамках клуба рецензентов и переводчиков Read IT Club – инициативы «Крок» по улучшению качества переводов ИТ-литературы.

Рецензенты Read IT Club – специалисты из «Крок» и других крупных технологических компаний, на безвозмездной основе помогают издательствам с проверкой терминологии в переводах профильной иностранной литературы. Эксперты уже приступили к рецензированию первых книг от «Бомбора» – в мае вышло издание по теме информационной безопасности «Цифровой иммунитет», проверенное рецензентами клуба.

«Мы хотим помочь как можно большему количеству редакторов и переводчиков ИТ-литературы, расширить экспертизу наших друзей-издательств в различных предметных областях. Партнерство с крупнейшим нон-фикшн издательством — качественно новый шаг, открывающий горизонты для профессионального развития клуба. За последний год в Read IT Club пришло много новых экспертов — сейчас в наших рядах более 40 специалистов из крупнейших ИТ-компаний страны. Мы готовы к расширению, стремимся принять в наши ряды неравнодушных профессионалов отрасли», – отметил Тимур Напреев, основатель Read IT Club.

«Несмотря на обширный опыт, не каждый переводчик обладает углубленными знаниями в теме перевода. Это особенно заметно в книгах по теме ИТ, где, помимо знания специфической терминологии, важно постоянно отслеживать тренды, возникновение новых технологий и сопутствующего профессионального сленга. Благодаря партнерству с «Крок» и Read IT Club мы уверены в том, что выпускаем не только качественную, но и практически применимую ИТ-литературу», – сказал Владимир Обручев, начальник отдела ИТ-литературы, науки, права и спорта издательства «Бомбора».