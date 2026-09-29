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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201973
ИКТ 15666
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Напреев Тимур

СОБЫТИЯ


29.09.2026 Эксперты «Крок» начнут рецензировать ИТ-литературу издательства Alpina Pro 1
17.06.2025 «Крок» стала партнером издательства «Бомбора» 1
29.04.2025 Эксперты ИТ-сообщества под эгидой «Крок» отрецензировали более 40 книг издательства «Питер» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Напреев Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1971 2
Питер ИД - Питер Издательский дом 7 1
Эксмо-АСТ - издательство 81 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35751 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26802 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17095 1
Усманов Вадим 1 1
Обручев Владимир 1 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1833 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34239 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6864 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4069 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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