Исследование «Крок»: 90% компаний АПК и 52% ритейлеров стали больше тратить на ИТ в 2025 году

Компания «Крок» представила результаты ежегодного отраслевого исследования, посвященного цифровой трансформации ритейла, агропромышленного комплекса, FMCG и пищевой промышленности. Согласно данным исследования, в 2025 г. 90% крупных компаний в АПК и пищепроме увеличили ИТ-бюджеты. В ритейле рост показали 52% компаний, при этом в 20% случаев бюджеты выросли значительно — на 20% и более.

Рост инвестиций сопровождается качественным сдвигом в стратегическом планировании: в АПК и пищепроме доля компаний с горизонтом планирования менее года сократилась до 17% против 25% в 2024, в ритейле этот показатель снизился вдвое — до 13%. При этом 9% ритейлеров заявили о наличии цифровой стратегии на 5 лет, что значительно контрастирует с результатами 2023 г., когда пятилетние стратегии не декларировались вовсе.

В АПК бизнес инвестирует в инструменты, которые напрямую влияют на выживаемость: логистику, информационную безопасность, аналитику и инфраструктуру электронной коммерции. Отмечается активное технологическое развитие: 40% предприятий используют ИИ и роботизацию, 45% компаний АПК внедрили отечественные ERP-системы.

В ритейле наблюдается рост инфраструктурной зрелости — средняя самооценка инфраструктуры компаний достигла 7 баллов против 6,4 годом ранее. В АПК показатель также составил 7 баллов, в пищевой промышленности — 6,6, а в сегменте FMCG — 7,6 баллов. В 2025 г. фокус сместился на резервирование и отказоустойчивость. Если в 2024 г. большинство компаний отмечали, что до идеальной инфраструктуры им не хватает западных решений, то в текущем году среди сложностей 36% отметили отсутствие резервного ЦОДа; необходимость «зазеркалить» бэкапы; делать дублирование сетей/сервисов.

Более 30% респондентов заявляют о необходимости обновления оборудования и работы с legacy. Также отмечают нехватку «достойного сетевого и серверного оборудования на замену».

Помимо этого, более 20% респондентов отмечают нехватку квалифицированных специалистов, автономно решающих задачи и проблемы бизнеса. Компании, которые высоко оценивают собственную инфраструктуру, отметили ее обновление и высокий уровень резервирования: до 70% мощностей продублировано.

«Рост ИТ-бюджетов в ритейле — это смена парадигмы: каждая пятая компания увеличила затраты более чем на 20%, инвестируя не в экспансию, а в отказоустойчивость. Бизнес переводит технологии из категории проектов развития в обязательное условие операций, направляя средства на кибербезопасность, логистику и выполнение регуляторных требований. Ключевой вопрос для отрасли сегодня — не "что внедрить", а "как построить архитектуру, которая выдержит растущие нагрузки и усложнение кибератак"», — отметил директор по развитию бизнеса в ритейле, FMCG и агропромышленном комплексе «Крок» Дмитрий Смирнов.

Ритейл сохраняет лидерство по внедрению ИИ, занимая место в топ-3 наиболее перспективных для внедрения искусственного интеллекта отраслей: более 40% ритейлеров используют ИИ-решения для стимулирования продаж, а 20% внедрили генеративные нейросети. Качественный рывок наблюдается в автоматизации логистики — массовое внедрение TMS и WMS позволяет сократить время доставки на 10–20% и достичь точности сборки заказов до 99,5%.

Компании АПК также продолжают обновлять и развивать ИТ-инфраструктуру. Многие участники исследования отметили, что в их компаниях идут активные процессы: внедрение новых систем, модернизация и замена оборудования, настройка интеграций. В крупных агрохолдингах завершается консолидация ИТ-систем в единую инфраструктуру. Раньше различные подразделения – растениеводство, переработка, сбыт – часто использовали отдельные бизнес-приложения. Теперь внедряются единые ERP-платформы, охватывающие весь цикл: от планирования посевов и закупки семян до продажи конечного продукта и финансовой отчетности.

Однако технологическое развитие носит фрагментированный характер. Масштабированию препятствуют несколько факторов: ограниченность ресурсов, проблема качества входных данных и отсутствие формальных регламентов. В таких условиях многие компании ритейла и АПК предпочитают дорабатывать готовые вендорские продукты и привлекать сторонние команды по модели аутсорсинга и T&M. Такой подход часто выгоднее, чем разработка продуктов собственными силами.

Искусственный интеллект в АПК используется для решения операционных задач, прежде всего для обработки больших массивов данных. На практике наблюдаются два основных подхода к организации работы: создание узкоспециализированных внутренних команд для развития собственных решений и активное использование готовых сторонних сервисов для повседневных нужд.

Технологическими приоритетами для всех отраслей стали информационная безопасность и операционная автоматизация: бизнес-критичное ПО и лицензии вошли в топ-3 направлений, не подлежащих сокращению затрат. При этом ключевым вызовом остается кадровый дефицит: 62% ритейлеров и компаний АПК отмечают острую нехватку квалифицированных специалистов, что сдерживает темпы цифровой трансформации.

Методологическую основу исследования «Крок» составили 70 глубинных интервью с ИТ-руководителями (CIO, директорами по инфраструктуре и лидерами ИТ-направлений) крупных и крупнейших компаний с выручкой от 10 млрд руб., дополненные кабинетным исследованием отраслевых данных.