«Крок»: масштабирование ИИ меняет инфраструктуру – три ключевых сдвига 2026 года

В начале 2026 г. правительство России инициировало разработку национального плана по внедрению ИИ в ключевые отрасли экономики и государственное управление с утверждением к середине года. На рынке наметились три сдвига, которые способствуют реализации амбициозного плана: переход к ИИ-центричной архитектуре, трансформацией модели владения ИТ-инфраструктурой и формирование зрелого технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Переход к ИИ-центричной инфраструктуре

В 2026 г. для крупных заказчиков фокус смещается с проверки гипотез на обеспечение гарантированной отдачи от технологий: инвестиции должны начать приносить измеримый экономический эффект. Это меняет требования к инфраструктуре: искусственный интеллект перестал быть просто нагрузкой на ЦОДы, теперь он задает параметры вычислительных мощностей и технологической архитектуры. Международные аналитики отмечают, что большинство ключевых технологических трендов 2026 г. так или иначе связаны с развитием ИИ – от архитектуры решений до управления данными и автоматизации.

В России ИИ-повестка подкреплена государственной стратегией и инвестициями. В рамках нацпроекта «Экономика данных» на развитие цифровых платформ и инфраструктуры до 2030 г. направлено свыше 700 млрд руб., из которых более 130 млрд — на развитие ИИ-технологий и суперкомпьютерных мощностей.

Корпоративный контур уже подтверждает тренд: технологические гиганты и крупнейшие банки создают масштабируемые ИИ-кластеры не только для внутренних нужд, но и как сервис для рынка. Российские вендоры выводят решения под ИИ-нагрузки: «Аквариус» выводит линейку AQserv RS, заявляя среди прочих сценариев искусственный интеллект и машинное обучение. YADRO формирует новый инфраструктурный сегмент ИТ-рынка: производитель выпускает ИИ-серверы с поддержкой до восьми мощных GPU, оптимизированные под обучение и инференс моделей, а также СХД, обеспечивающие предсказуемую скорость обработки и производительность под ИИ-нагрузки. Сравнительно новая ниша на рынке — готовые on-premise платформы, позволяющие реализовать сервис «ИИ как услуга» (AIaaS) в собственном контуре. Целостная ИИ-среда помимо аппаратного слоя включает инструменты для MLOps, готовые LLM и управляемый маркетплейс сервисов. Это позволяет командам разворачивать ИИ-решения «под ключ» в своем контуре и масштабировать их по мере роста нагрузки.

Ведущие облачные провайдеры (VK Cloud, Cloud.ru, МТС Cloud) активно развивают GPU-as-a-Service и сервисы вокруг них, превращая ИИ-инфраструктуру в отдельный продукт. Компании переносят системы из частных ЦОДов в облака, где есть GPU-ресурсы, отказоустойчивость и гибкая тарификация. К 2027 году, по оценкам российских экспертов, рынок консолидируется вокруг нескольких национальных облачных провайдеров с сертификацией под КИИ.

Новые модели владения инфраструктурой

Современная ИТ-инфраструктура вступает в фазу взрывного роста: увеличивается плотность размещения серверов, возрастает доля GPU-узлов, растут требования к сетям, хранению и резервному копированию. Помимо сложности управления кратно возрастает стоимость владения инфраструктурой: в России в 2024 г. средняя цена серверного узла увеличилась на 18–20%. В 2025 г. рост цен продолжился, в 2026 г. эта тенденция усиливается за счет удорожания отдельных компонентов. В период, когда бизнес фокусируется на эффективном управлении ресурсами, капитальные расходы все чаще перераспределяются в сторону сервисных моделей.

«Рынок уходит от только CAPEX-модели: компании берут серверы в лизинг, заключают долгосрочные сервисные контракты, инвестируют совместно с партнерами. Инфраструктура становится исполнительным слоем, который за счет распределения нагрузок между периферийными вычислениями, частными и публичными облаками обеспечивает гибкость и масштабируемость, в том числе и при развертывании ИИ-сервисов», — сказал руководитель направления «Инфраструктурные решения» «Крок» Александр Сысоев.

IaaS-модели в чистом виде не обеспечивают заказчикам универсальности этого решения, поэтому они ищут компромисс между собственным владением инфраструктурой и передачей эксплуатации на аутсорс. Соответственно, интеграторы все чаще предлагают аренду готовых кластеров и управляемое владение: заказчик закупает железо (в соответствии с требованиями импортозамещения и безопасности), а интегратор берет на себя настройку, эксплуатацию, мониторинг, обновления, резервирование и обучение персонала. В ближайшие несколько лет такая модель станет стандартом для крупных корпоративных и государственных проектов и послужит компромиссом для кейсов, когда у заказчика сохраняется недоверие к классическому IaaS.

Технологический суверенитет – не изоляция, а устойчивость к внешним факторам

В среднесрочной перспективе Россия окончательно перейдет из фазы ускоренного импортозамещения к разумному технологическому суверенитету. Это не полная автономность или изоляция, а способность гарантировать безопасный доступ к данным, инфраструктуре, квалифицированным кадрам вне зависимости от внешних факторов.

Регуляторика и дальше будет задавать правила игры на рынке. В критичных отраслях компании сосредоточатся на собственных экосистемах. Для инновационных и высоконагруженных сценариев бизнес будет использовать сочетание из локальных решений и других доступных на рынке стеков, соблюдая требования КИИ и информационной безопасности.

Рыночные аналитики считают, что в краткосрочной перспективе компании начнут второй цикл миграции: они будут переходить с решений, выпущенных в период с 2022 по 2024 гг., к более зрелым стекам. Бизнес будет отказываться от фрагментированной ИТ-инфраструктуры в пользу целостных экосистем с собственными операционными системами, виртуализацией, контейнерами, СХД, средствами управления и комплексными решениями по киберустойчивости. В этот же период начнется вторая волна облачного импортозамещения: компании будут мигрировать с облачных версий VMware на отечественные виртуализационные стеки, а также выстраивать гибридные модели (on-prem + национальные облака). На горизонте же трех-пяти лет будут набирать популярность отраслевые платформы (финансы, телеком, промышленность), ориентированные на преднастроенные сервисы и безопасную интеграцию с внутренними контурами.

«В 2026 г. рынок делает ставку на прагматичность – от экспериментов к измеримой отдаче. Это видно по трем направлениям: ИИ становится центром проектирования инфраструктуры, технологический суверенитет превращается в задачу устойчивости и стандартизации, а владение инфраструктурой смещается в сторону сервисных и гибридных моделей», – сказал руководитель направления «Инфраструктурные решения» «Крок» Александр Сысоев.

