«Крок» создал сообщество рецензентов ИТ-литературы

ИТ-компания «Крок» объявила о запуске клуба по рецензированию и переводу профильной литературы: ReadIT Club. Участники сообщества называют себя «книжными дебагерами» и помогают издательствам корректировать переводные книги и делать их понятнее русскоязычному читателю. На счету ReadIT Club уже более двадцати рецензированных книг. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Коммьюнити программистов, инженеров и разработчиков сложилось внутри «Крок» в 2021 г. Сейчас в ReadIT Club состоят более тридцати рецензентов. Основной целью клуба участники называют обеспечение высокого качества переводной ИТ-литературы, уделяя особое внимание корректности терминологии. «Крок» уже успешно сотрудничает с книжными издательствами «БХВ» и «Питер». В планах – расширить число партнеров.

Также постоянно увеличивается число ИТ-экспертов, желающих поднять качество переводной литературы. Чтобы присоединиться к ReadIT Club, участнику необходимо заполнить анкету на сайте сообщества, вступить в телеграм-канал и выбрать книгу для рецензирования. После этого с ним связывается представитель сообщества, чтобы подробнее рассказать механику и передать книгу на вычитку.