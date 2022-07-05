Исследование МТС: К концу 2025 г. четверть всех IoT-устройств в РФ будут подключены через eSIM

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, провела исследование рынка IoT и определила тренды и отрасли, которые активнее всего будут использовать интернет вещей в ближайшие три года. По прогнозу МТС, к концу 2025 г. через eSIM будет подключено около 25% всех IoT-устройств в России, к концу 2022 г. эта доля составит только 7%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование основано на проведенных специалистами МТС опросах ключевых игроков рынка, производителей и пользователей платформенных решений интернета вещей, а также на аналитических данных, агрегированных при помощи Big Data.

Основные выводы исследования:

По прогнозу МТС, к концу 2025 г. через eSIM будет подключено около 25% всех IoT-устройств в России, к концу 2022 г. эта доля составит только 7%. Большая часть устройств с eSIM придется на устройства измерений («умные счетчики») и подключенные автомобили. Также, услуга будет востребована у производителей IoT-оборудования: технология позволит тестировать устройства на производстве и продавать в различных регионах России без замены SIM-карт.

В целом, глобальный рынок IoT достиг объема $158 млрд в 2021 г., объем рынка IoT в России составил 148,5 млрд руб., по данным аналитиков. (оценка рынков проводится с учетом услуг передачи данных, оборудования и ПО).

По прогнозу МТС среднегодовые темпы роста рынка IoT в России составят 12% после спада в 2022 г., а сам рынок может вырасти до 208,5 млрд руб. к 2026 г. Ключевым фактором, определяющим дальнейшее развитие рынка IoT/M2M в России, является макроэкономическая ситуация, которая напрямую влияет на спрос на цифровые решения со стороны потребителей из различных отраслей.

Если рассматривать выручку по отраслям, то лидерами являются энергетика/ЖКХ (30%), недвижимость (18%) и транспорт (16%). Прогнозируется, что в 2025 г. эти отрасли также будут лидирующими: энергетика/ЖКХ (32%), недвижимость (27%), транспорт (12%).

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Общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов в России, по прогнозу МТС, вырастет до 39 млн к 2025 г, ими будет оснащена каждая вторая квартира. На сегодня общее количество умных счетчиков, установленных в квартирах и жилых домах в России, составляет 5,7 млн единиц, более половины из них счетчики электроэнергии. Более 98% из общего количества интеллектуальных счетчиков приходится на индивидуальные приборы учета. Рынок новостроек занимает почти 75% от всех вновь подключаемых систем управления ресурсами.

Помимо интеллектуальных приборов учета, к 2025 г. резкий рост продемонстрируют умные колонки – с 3,5 млн в 2021 г. до 10,5 млн устройств к 2025 г.; а также устройства умного дома – с 2,7 млн в 2021 г. до 13,4 млн устройств к 2025 г.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.