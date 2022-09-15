Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: штучные продажи смартфонов с eSIM в России достигли 11,5 млн

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила проникновение смартфонов с поддержкой eSIM на российский рынок. С 2018 г., когда стартовали продажи первых моделей с поддержкой виртуальной SIM-карты (iPhone XR, iPhone XS, XS Max), в России уже продано порядка 11,5 млн таких девайсов. Только в 2022 г. примерно каждый шестой приобретенный смартфон оказался с eSIM – это порядка 2 млн устройств.

Смартфоны с eSIM (в дополнение к стандартному слоту для SIM-карты) становятся на российском рынке все популярнее, но преимущество на данный момент у моделей только с традиционным SIM-форматом – на такие гаджеты приходится более 80% продаж. С eSIM потребителям в основном доступны девайсы от Apple, флагманы и складные смартфоны от Samsung, гаджеты от Huawei и Motorola. Самым продаваемым таким смартфоном за последние годы стал iPhone 11.

Ожидается, что в России появятся первые девайсы, которые работают только с eSIM, и без слота для физической карты, – смартфоны из линейки iPhone 14. В «М.Видео-Эльдорадо» на предзаказы таких моделей приходится чуть менее 10% покупок, остальные клиенты продолжают выбирать комбинированный вариант – со слотом для SIM-карты и встроенным модулем.

Виртуальная eSIM не сломается и не потеряется, при этом позволяет использовать сразу несколько номеров или тарифов одновременно, в том числе за границей. Цифровой формат поддерживают все основные российские операторы, перейти на eSIM с физической карты со своим номером можно любым удобном способом, как и приобрести новую eSIM, например, в ближайшем магазине «М.Видео» или «Эльдорадо».

В рамках предзаказа «М.Видео-Эльдорадо» предлагает весь модельный ряд оригинальных смартфонов iPhone из 14-ой серии с гарантией на один год. Сроки доставки с учетом усложнения цепочки поставок в РФ будут зависеть также от местоположения получателя и доступности определенных моделей. Совершить покупку можно и по акции «рассрочка» без первого взноса на срок 24 месяца. Клиенты могут выбрать нужную конфигурацию, в том числе модель с обычной SIM-картой и eSIM, либо только с цифровой SIM-картой. Для удобства покупателей эти варианты доступны на разных карточках товаров, где также подробно указана информация о других технических характеристиках.

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Предзаказ демонстрирует, что даже в новых условиях девайсы Apple остаются востребованными и большое количество потребителей продолжают выбирать продукцию именно этого бренда. На старте россияне традиционно предпочитают модели с приставкой Pro – более производительные, функциональные, и включающие максимум улучшений по сравнению с предыдущей линейкой. Потребители рассматривают такие устройства как надежную инвестицию на ближайшие несколько лет в качественный пользовательский опыт. Этот год не стал исключением – в первые дни предзаказа в «М.Видео» и «Эльдорадо» на смартфоны iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro пришлось более 90% проданных устройств. Наиболее оптимальным вариантом покупатели считают девайс с объемом встроенной памяти 256 ГБ. По цветам в топе новый Deep Purple, а также Space Black и Silver.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.