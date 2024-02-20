Татарстанцы могут оформить eSIM МТС в Telegram-боте

МТС запускает продажи eSIM в Telegram. Татарстанцы смогут выбрать в мессенджере не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выбором нужно убедиться, что устройство поддерживает технологию, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через «МТС ID» пользователь сможет активировать eSIM на своем гаджете с помощью QR-кода.

«56% россиян в Telegram уже пользуются чат-ботами. Татарстанцы активно тестируют все технологические новинки, и я уверен, что такая возможность просто и быстро оформить eSIM, чтобы сразу выйти на связь, заинтересует жителей республики. Через бот татарстанцы смогут получить номер без визита в магазин и доставки», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

По данным Big Data МТС, чаще всего eSIM покупают молодые люди в возрасте 24-35 лет, на них приходится 27% продаж, а также подростки (22%). 70% пользователей виртуальных SIM-карт – мужчины. 58% устройств, в которых используется eSIM, – это гаджеты Apple (самый популярный смартфон с eSIM – iPhone 11), 16% – это терминалы оплаты, устройства Samsung на третьем месте. Больше всего поклонников современной технологии живет в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Саратове.