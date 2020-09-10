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Банк ДОМ.РФ и Visa начали выпуск цифровой карты

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк ДОМ.РФ совместно с международной платежной системой Visa запустил в мобильном приложении эмиссию цифровых карт.

Цифровая карта выпускается моментально и предоставляет клиенту все привилегии программы лояльности и сервисов банка. В частности, кэшбэк 10% при бронировании отелей на travel.domrfbank.ru, 5% при покупке в категориях «ДОМ», «АЗС», «Образование и Книги», 0,5% на покупки в иных категориях, подключение к бонусным программам Партнеров Банка на bonus.domrfbank.ru.

При выпуске карты в мобильном приложении нужно самостоятельно определить кодовое слово и установить ПИН-код, а также подключить карту к одному из электронных кошельков на выбор: Apple pay, Samsung pay, Google Pay, или Garmin Pay для оплаты смартфоном или другим устройством.

Цифровую карту можно пополнить по номеру карты, счета или телефона через мобильное приложение или переводом из стороннего банка по системе быстрых платежей. Реквизиты карты доступны в разделе «Информация» мобильного приложения. Снять наличные с цифровой дебетовой карты можно в банкоматах Банка ДОМ.РФ, а также в устройствах сторонних банков, которые оснащены бесконтактной технологией NFC.

«В условиях ограничения физического взаимодействия и соблюдения социальной дистанции цифровые карты становятся наиболее актуальным и востребованным банковским продуктом. Не нужно ждать несколько дней в процессе изготовления, а потом обращаться за картой в отделение. Цифровыми картами можно платить как в онлайне, так и бесконтактно с помощью смартфона в офлайн-магазинах. Пока функционал доступен ограниченной аудитории наших клиентов. Для всех клиентов банка функционал будет доступен до конца сентября», – сказал директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

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