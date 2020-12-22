Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов

Банк «Дом.рф» совместно с международной платежной системой Visa успешно завершили пилотный проект по выпуску цифровой дебетовой карты. Теперь новый продукт доступен в мобильном приложении для всех клиентов банка.

Цифровая карта выпускается моментально и предоставляет клиенту доступ ко всем привилегиям программы лояльности и сервисам банка. В IV квартале 2020 г. это повышенный кешбэк 5% при покупках в категориях «Шопинг», «Красота», «Аптеки» и «Дом», а с 1 января по 31 марта 2021 г. клиенты будут получать повышенное вознаграждение в размере 5% в категориях «Развлечения», «Транспорт», «Красота» и «Дом». За покупки в иных категориях предусмотрен кешбэк 0,5%, а также клиенты могут подключиться к бонусным программам партнеров на сайте банка.

При выпуске карты в мобильном приложении нужно самостоятельно определить кодовое слово и установить PIN-код, а также подключить карту к одному из электронных кошельков на выбор: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или Garmin Pay для оплаты смартфоном или другим устройством.

Цифровую карту можно пополнить по номеру карты, счета или телефона через мобильное приложение или переводом из стороннего банка по системе быстрых платежей. Реквизиты карты доступны в разделе «Информация о карте» мобильного приложения. Снять наличные с цифровой дебетовой карты можно в банкоматах оснащенных бесконтактной технологией NFC.

«Цифровизация услуг и сервисов стала главным ответом на вызовы в условиях пандемии. Поиск, разработка и внедрение наиболее востребованных и удобных для клиентов решений – приоритетное направление развития для нашего банка. Цифровая карта позволит нашим клиентам пользоваться всеми преимуществами банковских карт банка «Дом.рф» не испытывая неудобств, вызванных ограничениями физического взаимодействия и соблюдения социальной дистанции. Новый инструмент дает возможность оплачивать товары и услуги как в онлайне, так и бесконтактно, с помощью смартфона в обычных торговых точках», – сказал директор розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгений Шитиков.

Среди других преимуществ цифровой карты банка «Дом.рф» – снятие наличных без комиссии в любых банкоматах в России и за рубежом, бесплатные мгновенные переводы по номеру телефона или карты, а также широкий перечень востребованных операций, совершаемых с помощью карты без комиссии в дистанционных каналах обслуживания, включая оплату услуг ЖКХ, сотовой связи, интернета, телевидения, налогов, штрафов, госуслуг и других сервисов.