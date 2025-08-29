Аналитика МТС: летом 2025 г. продажи умных часов выросли на треть

МТС проанализировала российский рынок умных часов. Летом 2025 г. по сравнению с весной 2025 г. россияне стали активнее приобретать гаджеты для мониторинга здоровья и спорта. Продажи смарт-часов за июнь-июль 2025 г. выросли на 31% в штуках и на 30% в денежном выражении по сравнению с апрелем-маем 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доля умных часов в сегменте носимой электроники остается стабильно высокой — около 80% от всех проданных устройств в категории. Всего за июнь-июль 2025 г. было продано 908 тыс. таких устройств на общую сумму 7 млрд руб.

Эксперты МТС связывают летний рост продаж с ростом интереса к спорту и активному отдыху, а также с распродажами у ритейлеров. Все чаще пользователи отдают предпочтение моделям с расширенными спортивными режимами, встроенным GPS и длительным временем автономной работы. Такой функционал делает смарт-часы востребованными не только для тренировок, но и для повседневного использования в городе и путешествиях.

Наибольший объем продаж в категории смарт-часов пришелся на малоизвестные бренды — 42% продаж в штуках. Huawei занял 16% рынка, а Xiaomi — 12%. Средняя цена на устройства снизилась на 7% по сравнению с 2024 г. и составляет 7,5 тыс. руб.

В топ-3 популярных модели вошли Xiaomi Redmi Watch 5 Active, Huawei Watch Fit 3 и Xiaomi Redmi Watch 5 Lite.