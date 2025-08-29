Разделы

Техника
|

Аналитика МТС: летом 2025 г. продажи умных часов выросли на треть

МТС проанализировала российский рынок умных часов. Летом 2025 г. по сравнению с весной 2025 г. россияне стали активнее приобретать гаджеты для мониторинга здоровья и спорта. Продажи смарт-часов за июнь-июль 2025 г. выросли на 31% в штуках и на 30% в денежном выражении по сравнению с апрелем-маем 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доля умных часов в сегменте носимой электроники остается стабильно высокой — около 80% от всех проданных устройств в категории. Всего за июнь-июль 2025 г. было продано 908 тыс. таких устройств на общую сумму 7 млрд руб.

Эксперты МТС связывают летний рост продаж с ростом интереса к спорту и активному отдыху, а также с распродажами у ритейлеров. Все чаще пользователи отдают предпочтение моделям с расширенными спортивными режимами, встроенным GPS и длительным временем автономной работы. Такой функционал делает смарт-часы востребованными не только для тренировок, но и для повседневного использования в городе и путешествиях.

mt1.jpg

МТС
Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

Наибольший объем продаж в категории смарт-часов пришелся на малоизвестные бренды — 42% продаж в штуках. Huawei занял 16% рынка, а Xiaomi — 12%. Средняя цена на устройства снизилась на 7% по сравнению с 2024 г. и составляет 7,5 тыс. руб.

В топ-3 популярных модели вошли Xiaomi Redmi Watch 5 Active, Huawei Watch Fit 3 и Xiaomi Redmi Watch 5 Lite.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Wildberries закручивает гайки. Вводится тотальная проверка IMEI всех смартфонов

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Старейший российский интернет-магазин электроники восстал из пепла. Два года назад его уничтожили санкции США

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: