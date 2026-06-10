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Amazfit и Crace объявляют о партнерстве для развития культуры гибридных тренировок в России

Amazfit, бренд умных часов для спорта и активного образа жизни, объявляет о партнерстве с Crace, ведущим проектом в сфере фитнес-гонок и гибридных тренировок в России. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

Партнерство направлено на развитие гибридных тренировок — спортивного направления, которое объединяет бег, функциональную подготовку, силовые упражнения и работу на выносливость.

Для Amazfit сотрудничество с Crace станет частью глобальной стратегии бренда по развитию спортивных сообществ и современных подходов к тренировочному процессу.

Специализированные режимы для гибридных тренировок доступны в большинстве актуальных моделей Amazfit, включая линейки Balance, T-Rex, Cheetah, Active и Bip. Они позволяют отслеживать нагрузку на разных этапах тренировки, контролировать восстановление и получать детальную аналитику результатов.

Поскольку формат Crace во многом основан на тех же принципах подготовки и прохождения дистанции, участники смогут использовать эти инструменты как во время подготовки, так и непосредственно на соревнованиях.

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«Мы стремимся создавать серию фитнес-гонок, которая соответствует лучшим международным стандартам. Для нас важно не только проводить соревнования, но и строить вокруг них спортивное сообщество. Партнерство с Amazfit позволит нам вместе развивать культуру гибридных тренировок в России и знакомить все больше спортсменов с технологиями, которые помогают сделать подготовку и участие в соревнованиях более эффективными», - сказал Александр Фадеев, основатель проекта Crace.

Сотрудничество Amazfit и Crace станет важным шагом в популяризации гибридных тренировок в России и будет способствовать дальнейшему росту этого направления среди спортсменов и любителей активного образа жизни.

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