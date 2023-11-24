Власти не дают заработать на криптовалюте. Майнерам кратно повысят цены на электричество на фоне подорожания биткоина

Минэнерго собирается кратно повысить тарифы на электроэнергию крупным майнинг-центрам. Так власти борются с нехваткой электричества в некоторых российских регионах. Делается это в период бурного роста курса биткоина – главная криптовалюта мира стремительно дорожает.

Майнер? Плати больше

Российское Минэнерго намерено внедрить новые тарифы за электричество, но только для крупных криптоферм, добывающих криптовалюту. Как пишет «Коммерсант», цены за свет для них вырастут кратно.

Причина нововведений – после запрета криптовалют в Китае и санкций для майнеров в Казахстане в Россию хлынул поток майнеров, которые осели, по большей части, в Сибири. Как следствие, в этой части страны образовалась нехватка электричества – генерируемых мощностей из-за криптоферм не хватает другим потребителям.

Результат массового «паломничества» майнеров в Россию – на юго-востоке Сибири свободных мощностей больше нет. К энергосетям невозможно подключить ни коммерческие, ни коммунальные, ни социальные объекты.

Криптошахтеры станут первыми, к кому будет применен новый принцип ценообразования в сфере энергетики. За всю историю современной России еще ни разу не было случая, чтобы к кому-либо массово применялся дискриминационный подход в этой отрасли. Впрочем, это было ожидаемо, поскольку тревожные звоночки были, и в больших количествах – CNews писал, что в начале 2023 г. компания «Иркутскэнергосбыт» в одностороннем порядке перевела частного майнера с тарифа за свет для населения на тариф для организаций, в результате чего он остался должен поставщику электричества почти 30 млн руб. Обращения майнера в суд не помогли – носитель мантии вынес вердикт в пользу «Иркутскэнергосбыта».

Фото: Госдума Счета за свет для промышленных майнеров станут заоблачными

На фоне всего этого биткоин, являющийся главной криптовалютой мира, в последние недели постоянно укрепляется и тянет за собой все остальные токены. По данным CoinDesk, за последние три месяца, с 24 августа по 24 ноября 2023 г., его курс вырос с $26,4 тыс. до почти $38 тыс.

Это один из лучших показателей за последние полтора года. Чем выше курс биткоина, тем выше заработок майнеров, его добывающих.

Коснется пока не всех

Как пишет «Коммерсант», избирательный рост цен на электричество, затрагивающий только крупных майнеров, коснется регионов с дефицитом электроэнергии. С этой проблемой в 2023 г. борются южная часть Иркутской области, а вместе с ней – Бурятия и Забайкальский край. Что интересно, точных данных о количестве крупных майнинг-ферм, например, в Иркутской области, ни у кого нет, поэтому пока неясно, как поставщики электроэнергии намерены вычислять их.

На момент выхода материала имелась статистика лишь по объемам потребления света майнерами, притом очень приблизительная. Так, по данным Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), в настоящее время объем потребления промышленными майнерами в Иркутской области составляет в пределах 1,3 ГВт, и около 476 МВт из них потребляют фермы в Иркутско-Черемховском районе (южная часть области).

ИЭСК опирается на данные, приведенные в заключенных с потребителями договорах. Представители компании сообщили изданию, что «фактический объем используемой мощности существенно ниже».

Почему именно Сибирь

На выбор места установки майнерами ферм напрямую влияют тарифы на электричество, которые в России разнятся от региона к региону. Это весьма наглядно подтверждает ситуация, сложившаяся в Иркутской области, где свет стоит дешевле, в других областях России. Например в 2023 г. цена 1 кВтч на высоком напряжении для юридических лиц доходила до 2,7 руб.

Заработанное на росте курса криптовалют майнерам придется отдать жнергокомпаниям

По той же причине майнеры селятся и в Забайкалье – 4,1 руб за 1 кВтч.

Власти крушат бизнес

Минэнерго держит в строжайшем секрете итоговый процент роста тарифов за электричество для крупных майнинг-центров. Как пишет «Коммерсант», цены должны вырасти настолько , чтобы «криптофермам было выгоднее покинуть энергодефицитную территорию хотя бы на время строительства новой генерации».

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Из этого может следовать, что цель ввода новых тарифов – это не заработать на майнерах деньги, а выгнать их из энергодефицитных районов страны. Это косвенно подтверждают и в компании ИЭСК – ее представители сообщили изданию, что криптошахтеры вполне могли бы переместиться на сервер Иркутской области, где электричества в достатке благодаря Братской и Усть-Илимской ГЭС. Другие источники издания приводят в качестве альтернативы югу Иркутской области – область Тюменскую, неподалеку от Сургутских ГРЭС, а также Среднюю Волгу и центральную часть России.

Но переезд – это всегда проблема, даже если говорить всего об одном человеке, а в данном случае потребуется перевезти целый бизнес. В «Сообществе потребителей энергии» заявили изданию, что перевоз крупных майнинг-ферм, а также всего сопутствующего оборудования и налаженной инфраструктуры, равносилен полному уничтожению бизнеса.

Для майнинг-центров смена места дислокации – это еще и огромные финансовые потери. В среднем строительство такого центра в России сейчас составляет в пределах 10 млн руб. на 1 МВт, подсчитали собеседники издания. Затраты времени тоже никто не отменял – строительство фермы на 10 МВт занимает примерно полгода, и это только у опытных компаний.

Расходы на подключение к электросетям не входят в приведенную смету. Например, подключение 10-мегаваттной фермы в Иркутской области может обойтись ее владельцу в пару сотен миллионов рублей, а дополнительные расходы на среднем и низком напряжении составят еще около 8 млн руб. Такие расчеты «Коммерсанту» привели сотрудники Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, основываясь на стандартизированных ставках.