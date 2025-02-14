Осипович Олег
|14.02.2025
|Отечественную ИТ-разработку в сфере геотехнического мониторинга внедрили на крупном нефтегазоносном месторождении Западной Сибири 1
Осипович Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 857 1
|Россия - Крайний Север 271 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 757 1
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