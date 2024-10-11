Максим Ликсутов: в Москве в 1,4 раза выросло производство машин и оборудования

С января по август 2024 г. столичные предприятия нарастили производство машин и оборудования почти на 40%. Сегодня свыше 260 компаний разрабатывают и выпускают в Москве лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты, агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, системы вентиляции и многое другое. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Машиностроительная промышленность играет ключевую роль в обеспечении производственных процессов, создании комфортной жилой и транспортной инфраструктуры. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает промышленникам всестороннюю поддержку – сегодня им доступно свыше 20 системных финансовых и нефинансовых инструментов. Так, за первые восемь месяцев 2024 г. столичные заводы почти на 40% увеличили производство машин и оборудования. В частности, отмечен рост выпуска станков для обработки металлов и прочих твердых материалов», – сказал Максим Ликсутов.

В Москве устойчиво развивается отрасль лифтостроения. Сегодня в этой сфере работают четыре предприятия, которые при активной поддержке города модернизируют производственные площадки, создают новые модели лифтов, в том числе скоростные, а также наращивают объемы выпуска продукции. Так, за указанный период предприятия изготовили более 8,5 тыс. лифтов, что на 5% превышает показатели января-августа 2023 г.

«Выпускаемые столичными предприятиями устройства пользуются значительным спросом как внутри страны, так и на международном рынке. За первые восемь месяцев 2024 года компании отгрузили продукции машиностроения на 153,6 млрд руб., что на треть превышает показатели такого же периода прошлого года. Динамичный рост свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности отечественных производителей и их способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тыс. промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тыс. человек. Ежегодно здесь открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.

В столице разработали комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и на развитие производства. Созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий – сегодня производителям доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки.