«СберКорус» запустил мобильное приложение для транспортного ЭДО в RuStore и App Store

Оператор электронного документооборота «СберКорус» объявляет о выходе в магазинах приложений своего мобильного приложения «Сфера Перевозки» для учета и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках, а также обмену перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Приложение уже доступно для бесплатной загрузки в крупнейшем магазине App Store для пользователей iOS и RuStore для пользователей Android. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Новое приложение предназначено для управления процессами перевозок. Клиенты и партнеры «СберКорус» получат прямой доступ к необходимым документам и сервисам в любое время прямо с телефона.

Процесс установки приложения: для пользователей iOS приложение «Сфера Перевозки» доступно для поиска и загрузки напрямую в App Store; для пользователей Android приложение можно скачать через официальный магазин RuStore.

«Запуск приложения «Сфера Перевозки» в популярных магазинах приложений — это важный шаг для нас в направлении цифровизации документооборота логистических услуг. Мы делаем наши сервисы еще более доступными и удобными для наших клиентов, позволяя им управлять перевозками буквально в нескольких кликов», — отметили представители «СберКорус».

