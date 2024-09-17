«Табыш» планирует перевести более 350 поставщиков на электронные перевозочные документы

Торговая сеть «Табыш», развивающая сеть дискаунтеров «Находка», перешла на использование электронных перевозочных документов (ЭПД) с помощью сервиса «Логистика» от экосистемы для бизнеса «Контур». Это позволило компании сократить затраты, ускорить процесс работы с документами и сделать перевозки более прозрачными. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Раньше в компании использовалась бумажная система документооборота. Для каждой перевозки создавалась бумажная транспортная накладная, которую печатали в нескольких экземплярах. Каждый из них нужно было подписать и проштамповать вручную.

Дамир Бариев, генеральный директор торговой сети «Табыш»: «В структуре компании 300 магазинов и несколько логистических центров. Ежедневно в каждом центре оформлялись сотни комплектов документов, и водители вынуждены были возить их с собой. Это создавало дополнительные риски, связанные с потерей и порчей транспортных накладных».

Проект по внедрению электронных документов занял около года. За это время была проведена работа по анализу процессов и подготовке системы компании к новым условиям.

«Мы выбрали способ работы, при котором клиент самостоятельно создает и выгружает прототип документа, а решение Контура «Коннектор» подписывает и возвращает его обратно в систему «Табыш». Это позволило реализовать проект с минимальными затратами, используя уже имеющиеся инструменты. Благодаря «бесшовному» переходу сотрудники смогли быстро начать отправлять электронные документы, параллельно настраивая бизнес-процессы», — сказали сотрудники команды внедрения в «Контуре».

Переход охватил всю сеть «Табыш» — Татарстан и другие регионы. Сервис «Логистика» позволят контролировать все перевозки сети и обеспечивает хранение документов на защищенных серверах. Чтобы и поставщики «Находки» могли ощутить все преимущества отказа от бумаги, торговая сеть рекомендует партнерам также перейти на электронный формат транспортных накладных.

Следующим шагом в развитии ЭДО в компании станет внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для дочерней компании-перевозчика. Пилотный проект по переходу на ЭПЛ уже запущен.

«СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня. Сервис Логистика помогает компаниям обмениваться с партнерами транспортными накладными, путевыми листами и другими перевозочными документами онлайн.