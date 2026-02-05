Разделы

Бизнес
|

ICL Soft и Modus объявили о стратегическом партнерстве

Российский разработчик решений для бизнес-аналитики и управления данными Modus и технологическая компания ICL Soft заключили стратегическое партнерское соглашение. Подписантами документа выступили генеральный директор Modus Кирилл Кузнецов и генеральный директор ICL Soft Ринат Хабибуллин.

Цель партнерства — расширение доступности современных отечественных BI-решений на рынке и предоставление клиентам комплексных услуг по внедрению и сопровождению систем анализа данных. Соглашение направлено на укрепление взаимодействия компаний в сфере разработки и продвижения отечественных технологий. Партнерство охватывает полный цикл работ: от консалтинга и внедрения до технической поддержки и развития внедренных решений.

Сотрудничество обогащает BI портфель ICL Soft — эксперта в разработке цифровых решений. Для Modus же партнерство открывает доступ к лидеру рынка с глубокими компетенциями в ИИ, автоматизации бизнес процессов и управлении данными.

Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus, сказал: «ICL Soft – это уважаемый эксперт в области цифровизации бизнес-процессов, чья репутация и обширная клиентская база служат гарантией успеха совместных проектов. Стратегическое партнерство позволяет нам выводить передовую аналитику на новый уровень доступности. Вместе мы сможем предложить рынку не просто ПО, а готовые, глубоко проработанные решения для управления данными, которые дают реальное конкурентное преимущество».

Виктор Мясников, директор по продуктовой и заказной разработке ICL Soft, отметил: «Стратегическое партнёрство с Modus открывает новые возможности data driven-решений для наших клиентов. Объединяя наш опыт в Big Data и ИИ с инновационными отечественными BI/ETL продуктами, мы создаём новые цифровые продукты для трансформации бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Власти оштрафовали на всю сумму госконтракта производителя акумуляторов на замену американским. Сроки сорваны на семь лет

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

«Астра» заплатила своему акционеру 205 миллионов за долю в Java-разработчике

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще