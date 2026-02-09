SimpleOne обеспечила автоматизацию бизнес-процессов «Систэм Электрик» и адаптацию мировых практик управления сервисами под российскую специфику

Корпорация ITG и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) объявили о завершении проекта по миграции сервисных подразделений «Систэм Электрик» с зарубежной платформы автоматизации бизнес-процессов на российское решение SimpleOne. В 2024 г. системный интегратор ICL Soft перенес ИТ и HR-сервисы «Систем Электрик» на новую платформу, после чего началось масштабирование системы на другие подразделения производственной компании. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Проект охватил более 3000 сотрудников в 18 представительствах, расположенных в городах России и Белоруссии. При этом удалось сохранить привычный уровень сервиса и зрелые процессы работы. Уровень удовлетворенности сотрудников новой платформой составляет 90–95%.

После миграции ИТ- и HR-сервисов прошло обучение и сертификация внутренней команды «Систэм Электрик» для последующего самостоятельного развития платформы. Далее решение было масштабировано до ESM-модели с подключением новых подразделений, включая информационную безопасность, юридическую службу, бухгалтерию, закупки и логистику, административный департамент, управление недвижимостью, охрану труда и службу безопасности.

«В этом проекте за один месяц нужно было не просто заменить иностранное ПО, а сохранить зрелые процессы, уровень сервиса и привычный для сотрудников пользовательский опыт. Команда ICL Soft выступила технологическим партнером, взяв на себя ответственность за бизнес-результат и управляя рисками в условиях жестких сроков. Платформа SimpleOne позволила реализовать решение без компромиссов по качеству и заложить фундамент для дальнейшего масштабирования до полноценной ESM-модели», — сказал Дмитрий Золотарев, директор департамента BPM-платформ ICL Soft.

В результате платформа SimpleOne стала единым каналом взаимодействия сотрудников со всеми внутренними службами компании. Вместо обращений по электронной почте, телефону и через бумажные заявки сотрудники перешли на использование централизованного портала. Таким образом, компания осуществила переход от разрозненных обращений к формату единого окна. При этом удалось сохранить высокое качество сервиса: уровень удовлетворенности сотрудников составляет 90–95%, более 95% обращений оцениваются как соответствующие или выше ожиданий, а соглашение об уровне услуг (SLA) выполняется на 100% по всем направлениям.

«Проект «Систэм Электрик» — наглядный пример того, как сервисный подход органично вписывается в российскую бизнес-практику, обеспечивая прозрачность, управляемость и понятный сервис для сотрудников. Благодаря SimpleOne компания смогла очень быстро перейти к ESM-подходу, сохранив зрелые процессы и привычный формат работы. Платформа изначально учитывает эту специфику, поэтому мировые практики здесь не копируются формально, а адаптируются под реальные задачи бизнеса», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Предпосылки для проекта возникли в 2022 г., когда «Систэм Электрик» начал поиск российской альтернативы западной платформе автоматизации бизнес-процессов ServiceNow. Ключевой задачей стало перенести основные процессы всего за один месяц и сохранить уровень сервиса, к которому привыкли сотрудники. По итогам анализа команда «Систэм Электрик» выбрала ESM-платформу SimpleOne.

«Мы развиваем платформу уже не первый год, и процесс кастомизации всегда проходит без затруднений. SimpleOne позволяет эффективно решать все поставленные задачи: платформа достаточно гибкая, чтобы адаптироваться под специфику нашего бизнеса, и при этом не требует чрезмерных усилий на доработку», — отметил Виталий Денисов, менеджер ИT-проектов «Систэм Электрик».

В 2026 г. «Систем Электрик» сфокусируется на создании единого цифрового корпоративного пространства: персонализация и ролевая модель, автоматизация жизненного цикла сотрудника, омниканальная поддержка и глубокая интеграция с HR, ERP/1С и системами мониторинга. Платформа объединит ключевые корпоративные сервисы, управление доступами в единой экосистеме.