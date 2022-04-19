ALP ITSM на 30% сократила расходы на связь с телефонией «Телфин»

Российский телеком-провайдер «Телфин» обеспечил оперативный переход на единую цифровую телеком-инфраструктуру аутсорсинговой компании ALP ITSM. Подключение АТС «Телфин.Офис» и комплекса телеком-сервисов позволило ALP ITSM увеличить скорость ответа менеджеров на 15% (до 30 секунд) и сократить расходы на связь на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Компания ALP ITSM оказывает услуги ИТ-аутсорсинга, аудита ИТ-инфраструктуры и комплексного цифрового консалтинга для крупного и среднего бизнеса. Партнерская сеть компании обслуживает более 700 городов России и СНГ. Техническая поддержка ALP ITSM ежедневно принимает более 300 обращений от заказчиков и сотрудников. Качественная работа телефонии с отслеживанием цепочки звонков и сценариев имеет большое значение не только для технических специалистов, но и для отдела продаж компании.

ALP ITSM поддерживает ИТ-инфраструктуру и пользователей клиентов в России, странах СНГ и Западной Европы. Задача по внедрению IP-телефонии осложнялась тем, что часть сотрудников компании работает удаленно, но также нуждается в постоянном доступе ко всем сервисам телефонии. В своем решении «Телфин» объединил в единое пространство IP-телефонию и дополнительный функционал для комфортного удаленного доступа всех участников бизнеса ALP ITSM.

Переход ALP ITSM на облачную IP-телефонию был реализован за два месяца. Кроме базовой телефонии компании был предложен ряд дополнительных сервисов, как интеграция с amoCRM, мониторинг звонков и оценка качества телефонного обслуживания, расширенное хранилище и международные номера Казахстана, Украины, Грузии, Белоруссии. Это позволило построить комплексное решение для ИТ-обслуживания клиентов. На следующем этапе специалисты «Телфин» провели ряд консультаций и помогли настроить сложную многоуровневую маршрутизацию звонков, индивидуальные сценарии, включая умную переадресацию — все это позволило ALP ITSM улучшить качество сервиса для клиентов, ускорить время ответа на звонки и в целом более адресно выстроить коммуникации с заказчиками.

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.

ALP ITSM (подразделение группы компаний ALP) — ИТ компания с 25-летним опытом работы. Партнерская сеть ALP ITSM обслуживает более 700 городов России и СНГ. Компания ALP ITSM предоставляет услуги ИТ аутсорсинга с финансовыми гарантиями, ИТ аудита и ИТ консалтинга. Клиенты ALP ITSM — российские и международные компании, торговые сети и бизнес с высокими требованиями к уровню сервиса.