«Телфин» запускает онлайн-чаты в расширении «Телфин.Софтфона»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил возможности расширения «Телфин.Софтфон» для работы из браузера. Теперь кроме голосовых коммуникаций приложение поддерживает текстовый формат общения — пользователи могут прямо из браузера не только созваниваться, но и переписываться в чатах в WhatsApp, Telegram и Avito. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Теперь расширение «Телфин.Софтфон» для браузера Google Chrome помогает компаниям вести непрерывные омниканальные коммуникации без необходимости переключаться между окнами и приложениями. С клиентами можно общаться как посредством звонков, так и переписываясь в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а также на площадке объявлений Avito.

Благодаря омниканальности снижается когнитивная нагрузка на сотрудников; они экономят время и более оперативно реагируют на приоритетные запросы. Кроме этого, пользователям расширения «Телфин.Софтфон» доступны общая история коммуникаций, удобный поиск и фильтрация по чатам, что также повышает эффективность работы специалистов.

«Онлайн-чаты в расширении «Телфин.Софтфон» — это удобное решение и для конечных клиентов. Им больше не надо многократно повторять запросы или уточнять информацию. Непрерывная коммуникация и синхронизация данных между каналами позволяют решать проблемы более оперативно. А сохранение единой истории взаимодействий с покупателями обеспечивает более точные и релевантные ответы на вопросы», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

Подключить возможности переписки в мессенджерах прямо из расширения «Телфин.Софтфон» можно в личном кабинете виртуальной АТС «Телфин.Офис». Чаты доступны как для отдельных сотрудников, так и для группы специалистов, например, отдела продаж или службы поддержки. Совместная работа в мессенджерах позволяет максимально быстро отвечать на запросы клиентов от лица компании.

Пользователи обновленного сервиса от «Телфин» могут звонить клиентам, отправлять им голосовые и текстовые сообщения, обмениваться файлами, ставить реакции на запросы прямо из расширения. Есть возможность закреплять важные диалоги, блокировать и удалять переписку, отменять ошибочно отправленные сообщения. Найти клиента и инициировать с ним общение можно по номеру телефона или имени пользователя.