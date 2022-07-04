Решение от «Росквартал» и «Телфин» оптимизирует работу ЖКХ

Российский телеком-провайдер «Телфин» совместно с первой экосистемой сервисов для ЖКХ «Росквартал» закрыли более 250 тыс. заявок пользователей приложения «Моя квартира» с начала 2022 г. Оптимизация стала возможна благодаря бесшовной интеграции сервиса «АДС на 100%» с телефонией «Телфин». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Решение «АДС на 100%» — это современная диспетчерская и CRM система для управляющих компаний, городских и сервисных служб. Сервис позволяет принимать и обрабатывать обращения жителей в аварийно-диспетчерскую службу, а также планировать и контролировать работу сотрудников: сантехников, мастеров участка, инспекторов-обходчиков, инженеров.

Сервис «АДС на 100%» связан с мобильным приложением «Моя квартира», которое объединяет жителей и исполнителей. При возникновении внештатной ситуации владелец квартиры оставляет заявку в приложении или звонит на горячую линию управляющей компании. Заявка поступает в работу к диспетчеру, который назначает исполнителя. Благодаря бесшовной интеграции сервиса «АДС на 100%» с виртуальной АТС «Телфин.офис» все звонки в диспетчерскую службу фиксируются, а информация о предыдущих обращениях, задолженностях и выполнении заявок отображается в личном кабинете.

Согласно Постановлениям Правительства России № 331 и № 416, управляющие компании обязаны обрабатывать звонки жителей и обращения в аварийные службы в строго регламентированные сроки с фиксацией в журналах заявок. Благодаря сотрудничеству с «Телфин» требования законодательства полностью закрываются — пропущенные звонки фиксируются в АТС от «Телфин» и дублируются в системе «АДС на 100%», а все входящие заявки обрабатываются в указанные сроки. Кроме того, АТС «Телфин.офис» позволяет сохранять записи телефонных разговоров.

«Интеграция сервиса «АДС на 100%» с телефонией “Телфин” помогает диспетчерам принимать входящие вызовы и упрощает создание заявок, поскольку система сама предлагает нужный функционал в открывающихся модальных окнах. Также вся информация о собственнике всегда доступна в приложении, что также оптимизирует работу и повышает лояльность жителей к управляющим компаниям. Кроме того, большой плюс — это автоматическая загрузка всех записей разговоров, которые хранятся на стороне оператора, в наш журнал звонков. Можно их прослушать, прикрепить к заявке и решить проблему жильца значительно быстрее», — сказала Заряна Городецкая, руководитель отдела АДС «Росквартала».

Среди пользователей услуг и сервисов «Росквартала» более 4000 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК из 459 городов России. Интеграция с «Телфин» и качественная работа сервиса «АДС на 100%» позволяет компаниям в сфере ЖКХ выполнять требования закона, избегать штрафов и увеличивать прибыль. Только с начала года совместно с «Телфин» было обработано более 2,7 млн звонков от жителей и закрыто более 250 тыс. заявок. Всего в год компания получает более 6 млн звонков.

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«Цифровизация приходит во все сферы нашей жизни. Привыкая к качественному обслуживанию территорий и домов, мы уже не замечаем техническую часть процесса. Однако, именно благодаря комплексной настройке всех ИТ-сервисов и телефонии меняется качество нашей жизни и в целом уровень обслуживания в системе ЖКХ. Со своей стороны мы видим постоянный рост числа подключений к сервисам “Телфин” от компаний из этого сегмента — с 2019 г. предприятия из сферы ЖКХ входят в пятерку лидеров среди пользователей услуг IP-телефонии», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис» и программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.