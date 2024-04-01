«Яндекс» внедрил генеративные нейросети в «Почту»

Команда «Яндекс 360» добавила в «Почту» нейрофильтр с YandexGPT. Это дайджест самых важных входящих писем за последнюю неделю, который составляют нейронные сети. Благодаря нейрофильтру работать с «Почтой» проще и быстрее. Письма, на которые стоит обратить внимание, теперь на виду — можно ознакомиться с их кратким содержанием и, если нужно, тут же написать ответ. Нейрофильтр доступен всем подписчикам «Яндекс 360 Премиум».

«В «Почте» уже есть инструменты, которые помогают поддерживать в почтовом ящике порядок — это правила обработки писем, фильтры, инструмент для управления рассылками и многое другое. Но поток входящих писем огромен, и случается, что люди всё равно упускают из виду что-то важное. Нейрофильтр с YandexGPT — комплексное решение, которое меняет привычные сценарии работы с «Почтой». Больше не нужно подолгу разбирать ящик и кропотливо настраивать правила обработки писем — работу возьмёт на себя искусственный интеллект. В будущем мы планируем задействовать генеративные нейросети и в других сервисах нашей платформы», — сказал технический директор «Яндекс 360» Алексей Петроченко.

За отбор писем для дайджеста отвечает нейросетевая технология «Спамооборона», которая уже используется в Почте для борьбы со спамом. У неё нет доступа к содержимому переписок: она обучается на обезличенных данных о том, как люди взаимодействуют с письмами: какие из них открывают, какие помечают как важные, какие удаляют. При отборе технология учитывает больше тысячи факторов. Суммаризацию — извлечение из писем краткой сути — выполняет нейросеть YandexGPT. Она делает пересказ только тех писем, на которые указала «Спамооборона», и только у тех пользователей, которые включили функцию.

Содержимое нейрофильтра обновляется практически в режиме реального времени — туда попадают все новые важные письма. Если какое-то из писем больше не актуально, достаточно пометить его прочитанным, и оно пропадёт из дайджеста. Нейрофильтр самообучается на оценках пользователей — можно оценить качество подборки и качество пересказа.

Нейрофильтром могут воспользоваться все владельцы подписки «Яндекс 360 Премиум». Включить или отключить дайджест можно в настройках «Почты».