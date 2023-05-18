В России возобновлен массовый выпуск чипов для 10-летних загранпаспортов. Но сами документы никому не выдают

«Микрон» отчитался о стабильном производстве чипов для загранпаспортов нового образца, из-за дефицита которых заветные «книжечки» перестали выдавать еще в феврале 2023 г. Но, несмотря на работу завода на полную мощность, получить 10-летний загранпаспорт россияне по-прежнему не могут, и сроки отмены этих ограничений власти не называют.

Чипы есть, паспортов нет

Зеленоградская компания «Микрон», отечественный производитель полупроводников, сообщил, что наладил стабильный выпуск микросхем для загранпаспортов нового образца, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Гульнару Хасьянову. «Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта, – сказала Хасьянова. – Вопрос объемов – это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, сейчас – лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска».

Глава «Микрона» добавила также, что «производство работает круглосуточно и стабильно».

В теории, стабильный выпуск чипов для загранпаспортов нового образца, которые выдаются сроком на 10 лет, мог бы означать, что россияне получили возможность оформлять эти паспорта в МФЦ и на «Госуслугах». Но, как выяснила редакция CNews, такая опция им по-прежнему недоступна. Виртуальный помощник портала ЕПГУ уверяет, что оформить загранпаспорт нового образца нельзя и предлагает заменить его документом старого образца. Комиссия за него составляет 2000 руб. против 5000 руб. за версию с чипом, но действует он лишь в течение пяти лет.

Фото: CNews Слева загранпаспорт нового образца с чипом, справа - обычный

Смена региона при общении с виртуальным помощником «Госуслуг» ни на что не влияет. Эксперимент редакции CNews показал, что одинаковые ответы чат-бота получат как минимум жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Новосибирска. Звонок в справочную службу «Мои документы» привел к тому же результату – специалисты сообщили, что в настоящее время можно получить исключительно загранпаспорт старого образца.

Что произошло

Запрет на выдачу россиянам современных загранпаспортов, по официальным данным, никак не связан с геополитической ситуацией. Однако острое желание жителей страны срочно посмотреть красоты зарубежья, возникшее после 24 февраля 2022 г. и усилившееся после 21 сентября 2022 г., все же могло сказаться.

Как пишет ТАСС, заявления на выпуск загранпаспорта нового образца не принимаются со 2 февраля 2023 г. «в связи с высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта». Гознак, комментируя новый запрет, подчеркнул, что «Микрону» требуется «перенастроить оборудование», чтобы в дальнейшем выпускать больше чипов для полного удовлетворения спроса.

Никаких новых паспортов москвичам

Запрет носит временный характер, но сроков его отмены на момент публикации материала не было. Таким образом, россияне не могут оформить загранпаспорт, действующий 10 лет, уже на протяжении трех с половиной месяцев.

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По информации ТАСС, еще в марте 2023 г. представители «Микрона» говорили о работе в ускоренном режиме, чтобы обеспечить нужные объемы поставок чипов. Также в компании уверяли, что «поставки идут по графику», но Гознак, на котором непосредственно печатаются документы, указывал, что «говорить о производстве загранпаспортов нового образца в обычном режиме пока рано».

Кому-то повезло, кому-то нет

Несмотря на действующий запрет на выдачу загранпаспортов нового образца, получить его все же можно, если заявление было подано до введения ограничений, показал опыт сотрудника редакции CNews. Он получил паспорт в апреле 2023 г. хотя заявление у него официально приняли уже после заморозки этого процесса. Сотрудники паспортного стола учли, что электронная заявка на «Госуслугах» была оформлена сотрудником CNews заранее (за два дня до введения запрета), но был пропущен назначенный срок визита в паспортный стол. При приеме заявления предупредили, что четких сроков ожидания установить не смогут. Сотрудник CNews получал новый паспорт взамен истекшего старого. Заявление было подано в небольшом городе в одной из автономных российских республик.

Другой работник CNews обратился за получением нового загранпаспорта взамен истекшего в МФЦ в одном из российских городов-миллионников в середине марта 2023 г. Принимать заявление на выдачу паспорта нового образца у него отказались, сославшись на всероссийский запрет. На вопрос о сроках его действия работники МФЦ не ответили. В итоге был получен классический пятилетний загранпаспорт – его выдали без задержек.

Стоит отметить, что загранпаспорт старого образца столь же легитимен, сколь и нового. Его принимают в большей части стран мира.