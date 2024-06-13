На Курской АЭС завершен проект миграции системы «Десна-2» на импортонезависимую платформу

Специалистами НПП «СпецТек» завершен проект по переводу информационной системы поддержки управления техническим обслуживанием и ремонтами Курской АЭС «Десна-2» на импортонезависимое системное программное обеспечение.

Информационная система поддержки управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСПУ ТОиР) «Десна-2» работает на Курской АЭС с сентября 2007 г. Работы по ее внедрению были в своей время выполнены НПП «СпецТек» на основе программного обеспечения TRIM – отечественного продукта класса EAM (Enterprise Asset Management).

Базовый функционал ИСПУ ТОиР охватывает учет объектов техобслуживания и ремонта (ТОиР) и их перемещений, учет технического состояния объектов ТОиР (включая ведение журнала дефектов), планирование регламентных работ и корректировку планов (с учетом дефектов, замечаний по обходам, неплановых работ), формирование ведомостей объема ремонта и управление проектами ППР энергоблоков, подготовку и выполнение ТОиР (включая ведение журнала работ и отчетов по работам), обходы рабочих мест руководителями подразделений и др.

В ходе эксплуатации системы она несколько раз масштабировалась, в частности, число пользователей возросло с 369 до 859. Размер базы данных ИСПУ ТОиР достиг величины 40 ГБ. Работы по развитию системы велись также в рамках договоров о технической поддержке, предметом которых были, в том числе решения по нормализации базы данных оборудования, автоматизации процесса загрузки данных в систему, расчету и представлению ключевых показателей эффективности.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2022 г. №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в концерн «Росэнергоатом» начался переход на импортонезависимое системное программное обеспечение.

В этой связи на Курской АЭС в декабре 2022 г. был развернут масштабный импортозамещающий проект, основной задачей которого стал перевод системы «Десна-2» на СУБД PostgreSQL и ОС Astra Linux.

Компания НПП «СпецТек» как исполнитель этого проекта выполнила аудит текущего состояния ИСПУ ТОиР. Далее были выполнены работы по миграции базы данных ИСПУ ТОиР на СУБД PostgreSQL и миграции сервера приложений TRIM на Astra Linux. Проведено обучение администраторов работе на импортонезависимой платформе, актуализированы инструкции администраторов и пользователей. Отчетные формы адаптированы к работе на импортонезависимой платформе. Для обеспечения независимости клиентской части ИСПУ ТОиР от программно-аппаратных средств рабочих мест пользователей, функции системы реализованы в веб-интерфейсе.

К настоящему времени работы по проекту на Курской АЭС завершены. Ранее, в 2023 г., был выполнен аналогичный проект на Смоленской АЭС.