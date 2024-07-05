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Мобильный интернет «МегаФона» появился в районе самой масштабной атомной стройки России

«МегаФон» обеспечил голосовой связью и мобильным интернетом село Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Именно здесь возводят Курскую АЭС-2, которая сооружается взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей электростанции. Сотрудники энергетического объекта и жители населенного пункта могут пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с.

В селе Макаровка постоянно проживают около 500 человек, еще сотни специалистов приезжают на работу по подготовке к запуску АЭС, находящейся в активной фазе строительства. Теперь у владельцев мобильных телефонов появилась возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами и устойчивой голосовой связью.

Еще один телеком-объект инженеры «МегаФона» возвели в селе Хмелевое Фатежского района. Там также проживает около 500 человек, которые впервые получили возможность воспользоваться мобильным интернетом.

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Цифровизация

«Мы планомерно устраняем «белые пятна» на карте покрытия нашего региона. Для того чтобы делать это наиболее эффективно, совместно с правительством области формируем список населенных пунктов и важных стратегических объектов, где необходимо в первую очередь «прокачать» мобильную связь. В результате проведенных работ свыше тысячи жителей получили доступ к технологии 4G. Скорости свыше 100 Мбит/с позволяют селянам решать бытовые и рабочие вопросы дистанционно, с комфортом использовать онлайн-сервисы для общения, работы, обучения и проведения досуга», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Сергей Чекунов.

В целом с начала года в регионе было модернизировано более 100 базовых станций, что позволило ускорить мобильный интернет в областном центре, Льгове, Железногорске и в 50 малых населенных пунктов в среднем на 25%.

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