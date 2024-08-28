1,5 млн предложений о работе с проживанием и бесплатное жилье стали доступны жителям Курской области на «Авито»

«Авито» и «Госуслуги» запустили сервис поиска бесплатного временного жилья и работы с проживанием для жителей Курской области. На платформе доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием. База объектов жилья ежедневно пополняется, а количество вакансий растет на 10 тыс. в день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Кроме того, «Авито» передает ноутбуки Министерству образования и науки Курской области для школьников из семей, вынужденно покинувших свои дома. Ранее «Авито» компенсировал пользователям отмененные в Курске бронирования жилья, совместно с Красным Крестом организовал бесплатную доставку предметов первой необходимости для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей — за две недели суммарный размер помощи жителям регионов превысил 90 млн руб.

На «Авито» стало проще найти работу с проживанием

Команда «Авито» продолжает разрабатывать возможности для помощи жителям Курской области. Предложения компаний, которые предоставляют работу и проживание, теперь проще и быстрее найти по специальному фильтру. А на главной странице «Авито» Работы в Курской области и соседних регионах, а также в Московской области, появился баннер «Работа с проживанием», привлекающий внимание к таким вакансиям.

Сейчас на платформе по всем регионам страны опубликовано более 1,5 млн вакансий с проживанием.

Как найти работу с проживанием

Зарегистрироваться или зайти в свой аккаунт «Авито». Зайти на «Авито Работу» и выбрать интересующий регион для трудоустройства. В фильтрах найти раздел «Компания предоставляет» и отметить галочкой фильтр «Проживание». Нажать кнопку «Показать объявления».

Кроме того, на странице «яПомогаю» опубликованы советы по поиску работы и подборка вакансий временной занятости от «Авито Работы».

Работодатели при размещении вакансий с предоставлением жилья должны выбрать соответствующий параметр «Проживание» в блоке «Что получают работники».

На «Авито» запущен сервис поиска бесплатного жилья для пострадавших

В рамках поддержки жителей Курской области «Авито» реализовал сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших. Пользователи могут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого при публикации объявления в разделе «Аренда недвижимости» нужно выбрать параметр «Могу предоставить жилье бесплатно». Такие объявления получают значок #яПомогаю.

Как найти бесплатное жилье

1. Зарегистрироваться или зайти на «Авито» и перейти в раздел «Недвижимость» → «Квартиры», «Комнаты» или «Дома, дачи, коттеджи» → «Снять» → «На длительный срок».

2. Отметить фильтр «Бесплатное временное проживание». Чтобы увидеть доступные предложения о помощи по всей России, необходимо установить параметр «Все регионы».

3. Выбрать один из вариантов размещения и написать арендодателю в чате. Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на «Госуслугах».

«Когда стало известно о событиях в Курской области, команда «Авито» сразу включилась в разработку мер поддержки для пострадавших. С Минцифры мы всегда находимся в тесной взаимосвязи по рабочим вопросам и идеи по разработке мер поддержки обсуждали тоже вместе. Суть нашей платформы — соединять людей. В данном случае тех, кто хочет помочь пострадавшим и тех, кому эта помощь необходима. Первое, что мы сделали — запустили продуктовый параметр для тех, кто готов предоставить жилье бесплатно. Сейчас эти объявления отмечены бейджами “яПомогаю” и доступны для тех, кто ищет бесплатное временное жилье. Также мы организовали помощь с поиском временной работы и работы с проживанием, создав подборки таких вакансий. Две недели назад «Авито» совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и по оказанию помощи поисково-спасательному отряду “Лиза Алерт” с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря. Пострадавшие жители регионов уже получили помощь в размере более 32 млн руб. Сейчас мы также готовим к отправке ноутбуки для школьников Курской области. Мы и дальше будем искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима. Ведь аудитория «Авито» — самая замотивированная на оказание взаимопомощи и легкая на подъем. Все, что в первую очередь от нас требуется — это предложить ей простые и понятные алгоритмы помощи», — отметили представители «Авито».