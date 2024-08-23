Помощь Курску: более трети выделенных компанией Озон средств уже потрачено на необходимые товары

Компания Озон начислила от себя 240 млн руб. в бонусных баллах (один балл = один рубль) пострадавшим жителям Курской области в рамках акции, реализуемой совместно с «Госуслугами». Было выделено по три тыс. рублей на каждого взрослого и каждого ребенка, вынужденно покинувших свое жилье. Маркетплейс организовал специальную витрину с товарами первой необходимости, цены на которые снижены минимум на 50%. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Более трети из начисленных средств пострадавшие уже потратили на покупку нужных товаров. Чаще всего приобретают мелкую бытовую технику, одежду, кухонную утварь и средства связи.

Как еще помогает Озон

Компания уже отправила 20 т гуманитарной помощи напрямую в Курскую область. Она также оказывает финансовую поддержку владельцам пунктов выдачи в приграничных регионах.

Как помогают граждане через Озон

Более 260 тыс. сертификатов помощи номиналом в 500 руб. за два дня купили пользователи Озон. Страница покупки сертификатов стала самой посещаемой карточкой товара на сайте маркетплейса в день запуска акции, 21 августа. Активировано для покупок почти 70 тыс. сертификатов.

Какая помощь доступна на «Госуслугах»

Выплата жителям пострадавших районов Курской области.

Выплата пострадавшим при ЧС.

Выплата при утрате имущества.

Выплата за вред здоровью.

Выплата членам семьи погибшего при ЧС.