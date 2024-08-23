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Помощь Курску: более трети выделенных компанией Озон средств уже потрачено на необходимые товары

Компания Озон начислила от себя 240 млн руб. в бонусных баллах (один балл = один рубль) пострадавшим жителям Курской области в рамках акции, реализуемой совместно с «Госуслугами». Было выделено по три тыс. рублей на каждого взрослого и каждого ребенка, вынужденно покинувших свое жилье. Маркетплейс организовал специальную витрину с товарами первой необходимости, цены на которые снижены минимум на 50%. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Более трети из начисленных средств пострадавшие уже потратили на покупку нужных товаров. Чаще всего приобретают мелкую бытовую технику, одежду, кухонную утварь и средства связи.

Как еще помогает Озон

Компания уже отправила 20 т гуманитарной помощи напрямую в Курскую область. Она также оказывает финансовую поддержку владельцам пунктов выдачи в приграничных регионах.

Как помогают граждане через Озон

Более 260 тыс. сертификатов помощи номиналом в 500 руб. за два дня купили пользователи Озон. Страница покупки сертификатов стала самой посещаемой карточкой товара на сайте маркетплейса в день запуска акции, 21 августа. Активировано для покупок почти 70 тыс. сертификатов.

Какая помощь доступна на «Госуслугах»

Выплата жителям пострадавших районов Курской области.

Выплата пострадавшим при ЧС.

Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек
бизнес

Выплата при утрате имущества.

Выплата за вред здоровью.

Выплата членам семьи погибшего при ЧС.

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