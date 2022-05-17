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«Вконтакте» запустила «VK мессенджер» — отдельное мобильное приложение для общения

Социальная сеть запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK мессенджер». «Вконтакте» стремится предоставить больше инструментов, чтобы люди могли всегда оставаться на связи и поддерживать общение с близкими. Об этом CNews сообщили представители VK.

В «VK мессенджере» можно общаться с друзьями из «Вконтакте» и контактами из телефонной книги. Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 ГБ, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

Также пользователям «VK мессенджера» доступны функции, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах — все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время: удобный формат для случаев, когда не хочется, чтобы переписка хранилась долго.

Мобильный «VK мессенджер» поддерживает «темную тему» и предоставляет широкие возможности персонализации: можно настраивать оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе устанавливать фоны и менять размер шрифта. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов.

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Марина Краснова, СЕО «Вконтакте»: «Каждый день пользователи “Вконтакте” обмениваются миллиардами сообщений — это один из наиболее востребованных сервисов платформы. Мы фиксируем существенный рост активности в чатах и звонках, поэтому стремимся предоставить больше инструментов для общения. Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев. На данный момент мобильный “VK мессенджер” доступен в бета-версии и будет оперативно развиваться и получать новый функционал: новые возможности будут внедряться с учётом пожеланий и отзывов пользователей».

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