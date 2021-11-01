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Eaton запускает линейно-интерактивные ИБП нового поколения – 5PX Gen2

Компания Eaton объявила о запуске нового поколения линейно-интерактивных источников бесперебойного питания (ИБП). Разработанный с учетом эффективности и гибкости ИБП Eaton 5PX Gen2 обеспечивает снижение стоимости владения, простоту эксплуатации и повышенную непрерывность обслуживания. Учитывая тренд на кибербезопасность, ИБП Eaton 5PX Gen2 нацелен на самые требовательные на сегодняшний день корпоративные и периферийные (граничные) ИТ-применения.

Новый ИБП Eaton 5PX Gen2 обеспечивает корпоративные сети и периферийное ИТ-оборудование лучшей защитой электропитания в классе линейно-интерактивных ИБП с синусоидальным выходным сигналом. ИБП Eaton 5PX Gen2 предлагает мощные инструменты для удаленного мониторинга и интеграции с ИТ-инфраструктурой. Программное обеспечение Eaton Intelligent Power Manager легко интегрируется с ведущими средами виртуализации и инструментами облачной оркестровки.

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Eaton 5PX Gen2

Инновационный графический ЖК-дисплей (с русскоязычным интерфейсом) делает настройку 5PX Gen2 простой и интуитивно понятной. При первом включении ИБП запускается мастер ввода в эксплуатацию, что упрощает процесс настройки ИБП. Удаленное управление и обновление прошивки ИБП доступно с помощью дополнительной картой сетевого управления Eaton Gigabit Network-M2 (карта входит в комплект в моделях Netpack). Благодаря карте Eaton Gigabit Network-M2 обеспечивается защита передаваемых данных с помощью двойных сертификатов кибербезопасности (UL 2900-1 и IEC 62443-4-2), а также подключение к облаку Cyber Secured Monitoring от Eaton.

ИБП Eaton 5PX Gen2 обладает коэффициентом мощности равным единице, что позволяет подключить на 11% больше активной мощности нагрузки, чем в предшествующих моделях.

ИБП обладает высокой энергоэффективностью. Он сертифицирован по стандарту Energy Star 2.0 для максимальной эффективности во всем рабочем диапазоне. Обладает высоким КПД в режиме работы от сети – до 98%. В ИБП 5PX Gen2 предусмотрена возможность измерения энергопотребления на каждой отдельной группе розеток (2 группы); данные отображаются либо на дисплее, либо с помощью программного обеспечения Intelligent Power Manager от Eaton. Сегментация нагрузки на 2 группы позволяет управлять последовательным запуском подключенных устройств, осуществлять удаленное отключение для увеличения времени автономной работы приоритетной нагрузки, а также осуществлять удаленную перезагрузку подключенного оборудования.

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Перечень моделей 5PX Gen2

ИБП Eaton 5PX Gen2 выпускается в следующем диапазоне мощностей: 1000 ВА / 1500 ВА / 2200 ВА / 3000 ВА с универсальным форм-фактором (как для стоечной, так и для напольной установки). Модели 5PX Gen2 2200 ВА и 3000 ВА доступны в формате RT2U (для монтажа в стойку) или RT3U (для напольного исполнения или стоек малой глубины). Аксессуары для напольной установки и направляющие для установки в стойку входят в комплект всех моделей.

Для увеличения времени автономной работы доступно подключение 4 внешних батарейных модулей (EBM) с встроенным в ИБП мастером замены батарей.

ИБП Eaton 5PX Gen2 теперь доступен для заказа у официальных дистрибьюторов Eaton на территории России и Казахстана.

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